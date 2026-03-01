Home > TV & Spettacoli > Sanremo 2026, finale tra appelli e polemiche social: “Non si lava da 5 gior...

Sanremo 2026, finale tra appelli e polemiche social: “Non si lava da 5 giorni”, bufera sulla cantante

foto 23 02 26 16 53 30 1 1

La finale di Sanremo 2026 si apre con un momento solenne e inaspettato, che mette momentaneamente in secondo piano la gara.

di Pubblicato il

Prima dell’inizio dello spettacolo, il palco dell’Ariston si ferma per uno sguardo sulla situazione internazionale, con un riferimento diretto alla crisi in Iran e ai conflitti in corso.

A introdurre il momento è Giorgia Cardinaletti, affiancata da Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione della serata conclusiva. “Questa è una storia molto complessa, segnata da profonde contraddizioni. Tutti vorremmo un popolo libero dall’oppressione e dalle sofferenze”, ha dichiarato, sottolineando però anche l’incertezza legata agli sviluppi del conflitto.

L’appello dal palco dell’Ariston: “Proteggere i bambini nelle guerre”

Il tema viene ripreso da Carlo Conti, che evidenzia la responsabilità del servizio pubblico anche in un contesto di intrattenimento: “Viviamo una contraddizione: da una parte celebriamo la musica italiana, dall’altra non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo”.

Il conduttore richiama quindi l’appello dell’Unicef, ricordando i numeri drammatici dei conflitti: circa 500 milioni di bambini coinvolti in 56 aree di guerra. Un invito chiaro a una mobilitazione globale per la tutela dei più piccoli.

A chiudere il momento è Laura Pausini, con parole che raccolgono un lungo applauso del pubblico: “I bambini hanno diritto a vivere in pace, a dormire per sognare e non a sognare di dormire mentre fuggono dalle bombe”.

Social scatenati: ironie e critiche durante la finale

Se sul palco domina il tono istituzionale, sui social il clima è decisamente diverso. Durante la diretta, su X e Instagram si moltiplicano commenti ironici, critiche tecniche e osservazioni pungenti sui protagonisti della serata.

Nel mirino finisce anche Laura Pausini, al centro di un’ondata di commenti legati al suo aspetto: tra i più condivisi, quello ironico secondo cui la cantante “non si lava i capelli da 5 giorni”, diventato in poche ore virale.

Non mancano le polemiche sull’audio della trasmissione, con diversi utenti che segnalano difficoltà nel comprendere le esibizioni, e i giudizi sugli artisti in gara.

Chiello divide il pubblico: tra apprezzamenti e critiche

Tra i nomi più discussi della finale c’è Chiello, protagonista di reazioni contrastanti. Se da un lato c’è chi apprezza l’atmosfera della sua proposta musicale, dall’altro emergono critiche sulla resa live e sulla presenza scenica.

Alcuni utenti parlano di un artista “poco valorizzato” e “incompreso”, mentre altri giudicano la partecipazione poco incisiva, definendola un’occasione mancata.

Sanremo tra spettacolo e social: il doppio racconto del Festival

La finale di Sanremo 2026 conferma ancora una volta il doppio livello narrativo del Festival: da una parte il palco, con messaggi istituzionali e momenti di riflessione; dall’altra i social, dove ogni dettaglio viene amplificato, ironizzato e trasformato in dibattito.

In questo equilibrio tra intrattenimento e attualità, anche una battuta diventa virale: il commento su Laura Pausini e i capelli si trasforma così in uno dei tormentoni paralleli della serata più seguita dell’anno.

 