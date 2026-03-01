Sanremo 2026, finale tra appelli e polemiche social: “Non si lava da 5 giorni”, bufera sulla cantante

Prima dell’inizio dello spettacolo, il palco dell’Ariston si ferma per uno sguardo sulla situazione internazionale, con un riferimento diretto alla crisi in Iran e ai conflitti in corso.

A introdurre il momento è Giorgia Cardinaletti, affiancata da Carlo Conti e Laura Pausini alla conduzione della serata conclusiva. “Questa è una storia molto complessa, segnata da profonde contraddizioni. Tutti vorremmo un popolo libero dall’oppressione e dalle sofferenze”, ha dichiarato, sottolineando però anche l’incertezza legata agli sviluppi del conflitto.

L’appello dal palco dell’Ariston: “Proteggere i bambini nelle guerre”

Il tema viene ripreso da Carlo Conti, che evidenzia la responsabilità del servizio pubblico anche in un contesto di intrattenimento: “Viviamo una contraddizione: da una parte celebriamo la musica italiana, dall’altra non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo”.

Il conduttore richiama quindi l’appello dell’Unicef, ricordando i numeri drammatici dei conflitti: circa 500 milioni di bambini coinvolti in 56 aree di guerra. Un invito chiaro a una mobilitazione globale per la tutela dei più piccoli.

A chiudere il momento è Laura Pausini, con parole che raccolgono un lungo applauso del pubblico: “I bambini hanno diritto a vivere in pace, a dormire per sognare e non a sognare di dormire mentre fuggono dalle bombe”.

Social scatenati: ironie e critiche durante la finale

Se sul palco domina il tono istituzionale, sui social il clima è decisamente diverso. Durante la diretta, su X e Instagram si moltiplicano commenti ironici, critiche tecniche e osservazioni pungenti sui protagonisti della serata.

Nel mirino finisce anche Laura Pausini, al centro di un’ondata di commenti legati al suo aspetto: tra i più condivisi, quello ironico secondo cui la cantante “non si lava i capelli da 5 giorni”, diventato in poche ore virale.

Non mancano le polemiche sull’audio della trasmissione, con diversi utenti che segnalano difficoltà nel comprendere le esibizioni, e i giudizi sugli artisti in gara.

Chiello divide il pubblico: tra apprezzamenti e critiche

Tra i nomi più discussi della finale c’è Chiello, protagonista di reazioni contrastanti. Se da un lato c’è chi apprezza l’atmosfera della sua proposta musicale, dall’altro emergono critiche sulla resa live e sulla presenza scenica.

Alcuni utenti parlano di un artista “poco valorizzato” e “incompreso”, mentre altri giudicano la partecipazione poco incisiva, definendola un’occasione mancata.

Sanremo tra spettacolo e social: il doppio racconto del Festival

La finale di Sanremo 2026 conferma ancora una volta il doppio livello narrativo del Festival: da una parte il palco, con messaggi istituzionali e momenti di riflessione; dall’altra i social, dove ogni dettaglio viene amplificato, ironizzato e trasformato in dibattito.

In questo equilibrio tra intrattenimento e attualità, anche una battuta diventa virale: il commento su Laura Pausini e i capelli si trasforma così in uno dei tormentoni paralleli della serata più seguita dell’anno.