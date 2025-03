Enrico Brignano è uno degli attori italiani più apprezzati per il suo essere poliedrico, se vogliamo un attore “vecchia scuola” capace di adattarsi a molteplici ruoli e contesti uscendo sempre brillante e spiritoso. Questo suo modo di essere lo ha reso benvoluto, ora è impegnato nel suo tour teatrale che lo porta in tutta Italia.

Enrico Brignano il suo tour teatrale

Enrico Brignano è impegnato su svariati fronti come ci si aspetta da attori di questo calibro, uno dei suoi più grandi amori è stato ed è il teatro ed infatti non perde occasione per compiere tour in Italia e nel resto d’Europa.

E’ infatti di poco tempo fa la trasmissione del suo tour europeo che ha riscosso un grande successo, sia per la rappresentazione dal vivo che nello speciale proposto da Rai 2.

La morte della mamma Anna

L’attore ha voluto omaggiare la madre con un post su Instagram corredato da foto di famiglia e con un testo significativo riportato da Vanityfair.it – “Ciao mamma… Ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito. Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto.”

Parole importanti come ci si aspetta da un figlio per la propria mamma, la signora Anna si è spenta ad 89 anni nella sua casa di Dragona, quartiere della capitale, dove viveva con il marito Antonino scomparso nel 2011.

L’attore ha parlato del rapporto con la madre in moltissimi programmi televisivi e del web testimoniando come lei sia stata una parte fondamentale della propria vita e di come fosse orgogliosa dei traguardi raggiunti da Enrico.