Belen Rodriguez compie 42 anni e festeggia a Milano insieme a famiglia e amici. Tra gli invitati c’era anche Maduka Okoye, con cui la showgirl è stata vista ballare e chiacchierare. Le immagini della serata hanno subito acceso il gossip su un possibile flirt, anche se al momento non ci sono conferme.

Belen Rodriguez spegne 42 candeline a Milano

Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 42esimo compleanno a Milano, scegliendo per l’occasione il locale argentino El Porteño Prohibido. Una serata trascorsa tra famiglia e amici, tra musica, balli, brindisi e momenti condivisi sui social. La showgirl ha mostrato alcuni frammenti della festa, dal momento delle candeline alla bottiglia di spumante stappata per celebrare il traguardo.

Accanto a Belen c’erano anche la sorella Cecilia Rodriguez e la nipote Clara Isabel, figlia di Cecilia e Ignazio Moser. In una delle immagini pubblicate sui social, la conduttrice balla tenendo in braccio la bambina, regalando un momento familiare che sembra confermare la vicinanza tra le due sorelle nonostante le recenti indiscrezioni.

Belen, intanto, sembrerebbe aver chiuso la frequentazione con il personal trainer Gaetano Fidanzati e, dopo il periodo caratterizzato da numerose attenzioni mediatiche, pare intenzionata a guardare avanti.

Compleanno per Belen Rodriguez: la presenza di Maduka Okoye accende il gossip

Tra gli invitati alla festa c’era anche Maduka Okoye, portiere dell’Udinese di 27 anni, tedesco naturalizzato nigeriano. Nel corso della serata, Belen e il calciatore sono stati immortalati mentre ballavano e scambiavano qualche parola. Le immagini, finite rapidamente sui social, hanno alimentato le ipotesi di una possibile conoscenza più stretta tra i due. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme di una relazione.

Il gossip è diventato ancora più curioso considerando che anche Okoye è stato recentemente accostato alla rapper Cardi B, in seguito ad alcuni avvistamenti che avevano fatto parlare di una presunta frequentazione.

Né il portiere né Belen hanno confermato un legame e, secondo quanto riportato, i due non si seguirebbero nemmeno su Instagram. Inoltre, nei numerosi video pubblicati da Rodriguez durante la festa, Okoye non compare: il calciatore sarebbe infatti rimasto nel locale con altre persone.

Belen Rodriguez in compagnia ieri sera del portiere dell’Udinese Okoye a Milano . pic.twitter.com/DN2uPj8NOD — precipitevolissimevolmente (@saures788) September 21, 2026