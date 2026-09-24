È scontro sul tetto del 30% agli studenti stranieri: a È sempre Cartabianca Gad Lerner e Mario Giordano si confrontano sulla proposta di Meloni.

Il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi torna al centro del dibattito politico e televisivo. La proposta del governo Meloni ha acceso il confronto sull’integrazione scolastica e sulle politiche migratorie, alimentando posizioni contrapposte. A È sempre Cartabianca, Gad Lerner e Mario Giordano si sono confrontati sul tema, con particolare attenzione al rapporto tra immigrazione, scuola e mondo del lavoro.

Immigrazione e mercato del lavoro, le posizioni di Lerner e Giordano

Nel corso della discussione è stato affrontato anche il rapporto tra immigrazione e mercato del lavoro. Lerner ha proseguito il proprio intervento mettendo in relazione l’arrivo di manodopera straniera con le condizioni occupazionali e con il tema della natalità: “Questi lavoratori li importiamo, li sfruttiamo e gli impediamo di fare figli?“.

Una lettura differente è arrivata da Mario Giordano, che ha concentrato l’attenzione soprattutto sugli effetti economici dell’immigrazione. Secondo il conduttore, infatti, il ricorso a lavoratori stranieri sarebbe stato favorito anche dalla possibilità di ridurre il costo del lavoro attraverso determinati meccanismi contrattuali. “Uno dei motivi per cui l’immigrazione è stata favorita è abbassare attraverso sistemi di appalti e subappalti il costo del lavoro.

Questo è stato il grande problema ed è il motivo per cui secondo me bisognerebbe limitare l’immigrazione”, ha dichiarato Giordano.

Scontro sul tetto agli stranieri, Gad Lerner attacca Meloni: “Vogliono sterilizzare gli immigrati?”

Il tema del tetto agli studenti stranieri nelle classi italiane è stato al centro dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Il provvedimento, annunciato dalla premier Giorgia Meloni e pensato per fissare un limite del 30% alla presenza di alunni stranieri in determinate situazioni, ha alimentato un acceso confronto in studio.

Tra gli ospiti è intervenuto Gad Lerner, che ha collegato la questione scolastica a quella più ampia dell’immigrazione e del lavoro. Nel suo ragionamento ha posto l’accento sulle condizioni dei lavoratori stranieri e sulle conseguenze che, a suo avviso, deriverebbero dalle politiche ipotizzate dal governo. “Allora, cosa vogliamo fare? Oltre che sottopagarli e fargli fare i lavori più pesanti, vogliamo anche sterilizzarli, perché se vuoi, come dire, non arrivare al tetto superiore al 30% di presenza di stranieri a Monfalcone, a Mestre e in alcune altre situazioni del nord, cosa fai?”, ha affermato Lerner durante il dibattito.

Tetto del 30% agli alunni stranieri in classe, il commento di Gad Lerner: “Oltre che sottopagare gli stranieri vogliamo anche sterilizzarli?”#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/Sx5laukiir — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 23, 2026

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