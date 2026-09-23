Addio ad Aranud Denis, l'attore francese è morto per eutanasia: aveva 43 anni

Addio ad Aranud Denis, l'attore francese è morto per eutanasia: aveva 43 anni

L’attore e regista francese, Arnaud Denis, ha scelto l’eutanasia in Belgio per porre fine alla sua vita. Aveva solamente 43 anni.

Addio ad Arnaud Denis, l’attore francese è morto per eutanasia: aveva 43 anni

In Francia era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo: Arnaud Denis è morto a soli 43 anni.

L’attore e regista ha scelto l’eutanasia in Belgio per porre fine alla sua vita dopo anni di sofferenze. La morte di Denis è stata confermata dal suo avvocato e da un messaggio pubblicato sui suoi profili social. La scelta di ricorrere all’eutanasia arriva al termine di un lungo percorso segnato da dolori cronici che, secondo quanto raccontava lui stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.

Morto per eutanasia l’attore Arnaud Denis: il lungo calvario

Aranud Denis è morto a Namur, in Belgio. L’attore e regista francese ha scelto l’eutanasia. Il dramma dell’attore è cominciato dopo un’operazione per un’ernia inguinale avvenuta nel 2023. Da allora, e dall’impianto di una protesi per risolvere il problema, le condizioni fisiche dell’attore erano deteriorate sino a non consentirgli più di vivere autonomamente e dignitosamente.

Sebbene Arnaud Denis fosse certo che fossero state l’operazione per l’ernia inguinale e la protesi impiantatagli dai medici francesi a causare i suoi sintomi, nessuna diagnosi lo ha mai confermato. L’unica diagnosi che ha mai ottenuto è quella di una encefalomielite mialgica, che riassume buona parte dei suoi sintomi ma che tuttavia non può essere legata a cause precise.