Ciao Darwin potrebbe tornare in televisione nel 2027. A riaccendere le speranze dei fan del programma condotto da Paolo Bonolis è un’indiscrezione secondo cui il presentatore sarebbe tornato a valutare la possibilità di realizzare una nuova edizione dello storico programma di Canale 5. L’ultima stagione di Ciao Darwin si è conclusa nel febbraio 2024 e, almeno inizialmente, sembrava che quella potesse essere davvero la puntata finale dello show.

Bonolis aveva infatti lasciato intendere di non voler tornare al timone del programma, arrivato alla nona edizione. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Secondo quanto riportato su Today, il conduttore starebbe valutando un possibile ritorno. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Mediaset o dello stesso Bonolis e, qualora il progetto dovesse concretizzarsi, non sarebbe comunque previsto prima della fine del 2027.

Ciao Darwin torna nel 2027? Bonolis avrebbe riaperto il dialogo con Mediaset

A far tornare d’attualità l’ipotesi di una nuova stagione sarebbero anche i risultati ottenuti dalle repliche di Ciao Darwin. Il programma, pur riproponendo puntate già trasmesse, avrebbe continuato a raccogliere un seguito significativo anche in replica, arrivando a confrontarsi con la programmazione di Rai1.

Sarebbe proprio questo interesse ancora vivo nei confronti dello show ad aver spinto Mediaset a valutare nuovamente il progetto. Si tratta, però, di un’ipotesi ancora tutta da verificare: al momento non è stato annunciato alcun ritorno ufficiale.

L’eventuale nuova edizione dovrebbe inoltre confrontarsi con la necessità di rinnovare il format, a partire dalle categorie protagoniste delle sfide e dai temi affrontati. Un aspetto particolarmente atteso dal pubblico, soprattutto dopo una nona stagione che aveva lasciato opinioni contrastanti.

Sonia Bruganelli potrebbe avere un ruolo nel possibile ritorno

Nell’indiscrezione riportata da Today entra anche Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis. La produttrice televisiva ha recentemente debuttato su Italia 1 con un nuovo programma dedicato al mondo dei libri, un progetto che inizialmente sarebbe dovuto arrivare esclusivamente su Mediaset Infinity.

Secondo la ricostruzione, la maggiore esposizione televisiva ottenuta da Bruganelli potrebbe essere collegata anche alle trattative per un eventuale ritorno di Ciao Darwin. In particolare, l’ex moglie di Bonolis potrebbe tornare a occuparsi dei casting, come già avvenuto nelle precedenti edizioni del programma. Per ora, dunque, il ritorno di Ciao Darwin resta soltanto un’indiscrezione. Bisognerà attendere eventuali conferme da Mediaset e da Paolo Bonolis per capire se il celebre show tornerà davvero sul piccolo schermo nel 2027 e, soprattutto, con quali novità.