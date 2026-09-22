Meloni ha dichiarato la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali, una misura che ha già toccato più di 4 milioni di lavoratori e che sarà ribadita nella prossima legge di bilancio.

Durante la trasmissione di Porta a Porta la presidente del consiglio Giorgia meloni ha illustrato una nuova iniziativa fiscale rivolta al settore privato. La proposta prevede una detassazione degli aumenti contrattuali al livello del 5%, operazione che, a detta dell’amministrazione, dovrebbe rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e sostenere la crescita occupazionale.

Detassazione al 5%: meccanismo e ambito di applicazione

Secondo i dati raccolti dal ministero del Lavoro la soglia del 5% è stata fissata dopo una serie di simulazioni volte a individuare l’incidenza più efficace sul reddito disponibile. La misura si applica a tutti i contratti a tempo indeterminato, inclusi i rinnovi contrattuali, e prevede che il datore di lavoro possa dedurre direttamente dall’imposta sul reddito la quota pari al 5% dell’incremento salariale riconosciuto al dipendente.

Impatto su più di 4 milioni di lavoratori

Le analisi preliminari mostrano che la detassazione ha già riguardato oltre 4 milioni di dipendenti, i quali hanno beneficiato di un aumento netto grazie all’intervento. Gli studi del ministero indicano che, in media, il beneficio si traduce in un incremento reale del netto mensile compreso tra 30 e 70 euro, a seconda della fascia retributiva.

Questo risultato è stato descritto da Meloni come “un primo passo concreto per recuperare con i salari”, sottolineando l’obiettivo di ristabilire il potere d’acquisto dei lavoratori.

Prospettive nella prossima legge di bilancio

La leader del governo ha ribadito l’intenzione di confermare la detassazione nella prossima legge di bilancio inserendola come caposaldo della politica fiscale per il prossimo biennio. L’annuncio è stato accompagnato da una promessa di monitorare costantemente l’efficacia della misura, con la possibilità di adattare l’aliquota in base all’andamento dell’economia e al feedback delle parti sociali.

Resta da vedere come la misura verrà recepita dal mondo imprenditoriale e se il sostegno avrà un impatto significativo sul ritmo della crescita salariale nei prossimi mesi.