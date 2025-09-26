Il quotidiano britannico Telegraph ha dedicato un articolo alla premier Giorgia Meloni, elogiandola e descrivendola come “l’artefice del miracolo italiano”.

Giorgia Meloni elogiata dal Telegraph: “Artefice del miracolo italiano”

Giorgia Meloni è stata elogiata dal quotidiano britannico Telegraph che ha voluto dedicare proprio alla premier italiana un articolo, definendola come “l’artefice del miracolo italiano“.

Nell’articolo, la Meloni viene descritta come colei che è stata in grado di riportare l’Italia dall’essere il Paese “malato d’Europa”, a essere “un oasi pacifica in un mondo scosso dalle crisi.” Secondo il quotidiano britannico, è proprio la premier italiana a essere la “leader più stabile dell’Europa Occidentale“, visto che è stata in grado di tenere un governo stabile per tre anni consecutivi in Italia. Inoltre, la Meloni viene elogiata anche per i rapporti che ha saputo stringere con i leader mondiali, come Donald Trump e Ursula von der Leyen, e di come abbia saputo guadagnarsi la fiducia dei mercati.

Giorgia Meloni vista dal Telegraph: non mancano le ombre

Tanti, come detto, gli elogi a Giorgia Meloni da parte del quotidiano britannico Telegraph anche se, non mancano alcune ombre. Secondo il quotidiano “la coalizione non è stata capace di alzare i tassi di natalità ostinatamente bassi.” Inoltre, la crescita economica rallenta allo 0,5 %, dato “quantomeno modesto“. Infine, il Telegraph pone l’accento sull’approccio prudente della Meloni, vista come una figura rassicurante ma “poco ambiziosa“.