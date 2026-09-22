Il presidente Alberto Stefani coinvolto in un incidente con un camion mentre era diretto a Milano per il consiglio federale della Lega: con lui anche Mara Bizzotto e un collaboratore.

Un incidente stradale ha coinvolto il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani mentre era diretto a Milano per un appuntamento della Lega. Lo scontro, avvenuto in autostrada all’altezza di Treviglio, ha coinvolto anche la senatrice Mara Bizzotto e un collaboratore: tutti sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, ma le condizioni non destano particolare preoccupazione.

Incidente per Alberto Stefani, scontro con un camion in autostrada

Il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era diretto a Milano, dove avrebbe dovuto partecipare al consiglio federale straordinario della Lega convocato a Pontida dal leader Matteo Salvini. Lo scontro è avvenuto in autostrada, all’altezza di Treviglio, e ha coinvolto un camion.

Nell’auto del governatore pare ci fossero anche la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto e un’altra persona che era alla guida del veicolo. Per tutti si sono registrate conseguenze non gravi: Stefani, Bizzotto e il collaboratore sono stati accompagnati all’ospedale di Bergamo per gli accertamenti del caso.

Incidente per Alberto Stefani, le sue condizioni: il post social rassicura

A rassicurare sulle proprie condizioni è stato lo stesso Stefani, che attraverso i social ha ringraziato quanti gli hanno espresso vicinanza: “Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto”. Il presidente della Regione ha inoltre spiegato di voler tornare al lavoro già nella mattinata successiva.

Anche Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha rivolto un messaggio di vicinanza ai tre coinvolti, sottolineando che “la cosa più importante è sapere che le loro condizioni sono rassicuranti”. Da parte sua, Matteo Salvini ha scritto sui social un messaggio di incoraggiamento a Stefani: “Un grande abbraccio. Forza Alberto, ti aspettiamo presto!”.