Elezioni regionali: exit poll e risultati in Campania, Veneto e Puglia. Ecco tutti i dettagli e chi sono i nuovi presidenti.

Le urne si sono chiuse in Veneto, Campania e Puglia, dove gli elettori hanno votato per eleggere i nuovi presidenti di giunta e i consigli regionali. I primi exit poll forniscono un’anteprima dei risultati delle elezioni regionali, evidenziando il passaggio di testimone nelle tre regioni e il tentativo di centrodestra e centrosinistra di consolidare il proprio ruolo sul territorio.

Ecco tutti i risultati.

Risultati elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia: affluenza e confronto con le elezioni precedenti

La partecipazione alle urne è risultata in calo in tutte e tre le regioni rispetto alle elezioni precedenti. Secondo i dati raccolti alle 23, la Puglia ha registrato un’affluenza del 29,45% (contro il 39,88% del 2020), la Campania del 32,07% (38,91% cinque anni fa) e il Veneto del 33,88% (46,13% nel 2020), segnando il calo più consistente. Complessivamente, il dato medio nazionale mostra quasi dieci punti percentuali in meno rispetto al turno elettorale precedente, evidenziando una partecipazione più contenuta degli aventi diritto in questo appuntamento regionale.

Risultati elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia: urne chiuse e primi exit poll

Si sono chiuse alle 15 le urne in Veneto, Campania e Puglia per eleggere i presidenti delle giunte regionali e i rispettivi consigli.

I primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai indicano Antonio Decaro in Puglia tra il 64 e il 68%, Luigi Lobuono tra il 30 e il 34%; in Campania Roberto Fico tra il 56,5 e il 60,5%, Edmondo Cirielli tra il 35 e il 39%; in Veneto Alberto Stefani tra il 59 e il 63%, Giovanni Manildo tra il 30 e il 34%.

Se confermati, questi risultati sancirebbero la vittoria dei rappresentanti delle forze politiche già al governo: il centrosinistra in Puglia e Campania e il centrodestra in Veneto. Questi scrutini chiudono un lungo calendario elettorale che ha visto i cittadini votare anche in Marche, Val d’Aosta, Calabria e Toscana nelle settimane precedenti.

Risultati elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia: secondo exit poll

Secondo gli instant poll realizzati da YouTrend per Sky, in Puglia la lista più sostenuta dagli elettori risulta essere il Partito Democratico, accreditato di una quota compresa tra il 25% e il 29%, davanti a Fratelli d’Italia, che si attesta tra il 18% e il 22%. Buona performance per le formazioni civiche: Decaro Presidente si colloca tra l’11% e il 15%, mentre Per la Puglia – Decaro Presidente ottiene tra il 6% e l’8%. Forza Italia raggiunge circa la doppia cifra (8-11%), mentre il Movimento 5 Stelle si ferma tra il 6% e l’8%. Seguono AVS (4-6%) e Lega (3,5-5,5%).

In Veneto, la competizione tra le forze principali appare molto equilibrata: secondo il secondo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza, è in chiaro vantaggio con una forbice tra il 58,5% e il 62,5%, mentre il suo sfidante di centrosinistra Giovanni Manildo si attesta tra il 29% e il 33%. Per Riccardo Szumski la stima è tra il 5% e il 7%.

Nella regione Puglia, sempre secondo il secondo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Antonio Decaro, esponente del centrosinistra, guida la corsa con un intervallo stimato tra il 66% e il 70%, mentre il candidato del centrodestra Luigi Lobuono si attesta tra il 27% e il 31%. Ada Donno si posiziona tra lo 0,5% e il 2,5%.

Infine, in Campania, il secondo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 98%, mostra Roberto Fico (campo largo) in testa con il 57,5-61,5%, mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è tra il 33% e il 37%. Il candidato di Campania Popolare, Giuliano Granato, si attesta tra il 2% e il 4%.

Risultati elezioni regionali: Decaro trionfa in Puglia, Stefani stravince in Veneto secondo le prime proiezioni

Secondo la prima proiezione Swg per La7, in Puglia Antonio Decaro conquista la vittoria con il 66,4% dei consensi, mentre Luigi Lobuono, candidato del centrodestra, si ferma al 32,2%. Sebbene leggermente al di sotto delle previsioni di Opinio Rai, questo risultato assicura comunque un netto successo al rappresentante del campo largo. Nelle stesse proiezioni per le regionali in Veneto, il candidato del centrodestra Alberto Stefani ottiene un netto trionfo con il 62,5% dei voti. Il candidato del centrosinistra, Giovanni Manildo, raccoglie il 31,1%, mentre Riccardo Szumski di Resistere Veneto si attesta al 4,8%.

Risultati elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia: eletti i nuovi presidenti, chi sono

Nelle elezioni regionali del 23‑24 novembre 2025 in Campania, Puglia e Veneto, hanno trionfato Roberto Fico in Campania, Antonio Decaro in Puglia e Alberto Stefani in Veneto. Fico, sostenuto da una coalizione progressista, ha ottenuto circa il 59,5 % dei voti, distanziando nettamente il candidato del centrodestra. In Puglia, Decaro del centrosinistra ha conquistato tra il 64 % e il 68 %, imponendosi con largo margine. In Veneto, Stefani, esponente del centrodestra, si è affermato con una quota compresa tra il 59 % e il 63 %, superando il rivale di centrosinistra. I risultati delineano un chiaro successo del centrosinistra in Campania e Puglia, mentre il centrodestra mantiene una solida posizione in Veneto.

