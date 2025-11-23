Urne aperte in Veneto, Campania e Puglia: monitoraggio dell’affluenza e dati sulla partecipazione degli elettori.

Le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia rappresentano un passaggio cruciale per la definizione dei nuovi equilibri politici locali. In queste tre regioni, gli elettori sono chiamati a scegliere il futuro presidente e a rinnovare i rispettivi consigli, in una competizione che vede in campo coalizioni consolidate, liste civiche e candidati indipendenti, rendendo il voto particolarmente significativo per l’assetto amministrativo dei prossimi anni.

Elezioni regionali Veneto, Campania e Puglia, urne aperte: modalità di voto

Nelle regioni Campania, Puglia e Veneto si è aperta una nuova tornata elettorale per il rinnovo delle rispettive giunte e dei consigli regionali. I seggi restano accessibili oggi, domenica 23 novembre, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 24, dalle 7 alle 15.

Gli elettori possono presentarsi muniti di documento d’identità e tessera elettorale per esprimere la propria scelta attraverso un’unica scheda che riporta sia i candidati alla presidenza sia i simboli delle liste collegate. È possibile votare soltanto il candidato presidente, una singola lista – con voto esteso automaticamente al relativo candidato governatore – oppure ricorrere al voto disgiunto, abbinando un presidente e una lista non collegati. Per quanto riguarda le preferenze ai consiglieri, è ammesso indicare uno o due nomi, rispettando in quest’ultimo caso l’alternanza di genere.

Si svolgerà in parallelo anche una tornata elettorale straordinaria nei comuni delle regioni a statuto ordinario che sono stati commissariati: Monteforte Irpino (Avellino), Caivano (Napoli), Acquaro e Capistrano (Vibo Valentia).

Elezioni regionali Veneto, Campania e Puglia, urne aperte: tutti i candidati

La competizione politica vede in Campania la fine dell’era De Luca e una gara a sei che coinvolge Roberto Fico per il centrosinistra, Edmondo Cirielli per il centrodestra, Nicola Campanile con la lista “Per”, Stefano Bandecchi con “Dimensione Bandecchi”, Giuliano Granato per Campania Popolare e Carlo Arnese di Forza del Popolo.

In Puglia si confrontano Antonio Decaro per l’area progressista, Luigi Lobuono per la coalizione conservatrice, Ada Donno con la lista Puglia Pacifista e Popolare e Sabino Mangano per Alleanza Civica per la Puglia.

In Veneto, invece, la corsa alla presidenza coinvolge cinque candidati: Alberto Stefani per il centrodestra, Giovanni Manildo per il centrosinistra, Marco Rizzo per Democrazia Sovrana Popolare, Fabio Bui per Popolari per il Veneto e Riccardo Szumski con Resistere Veneto.

L’attesa ora è rivolta ai dati sull’affluenza e ai primi riscontri delle urne. Il primo rilevamento sull’affluenza alle elezioni regionali è atteso per le 12. Successivi aggiornamenti saranno forniti oggi alle 19 e alle 23. Domani, alle 15, al termine delle votazioni, sarà possibile conoscere i dati definitivi sull’affluenza.

Elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: urne aperte, affluenza alle 12

Al 23 novembre 2025, alle ore 12:22, i dati sull’affluenza elettorale in Italia mostrano una partecipazione complessiva dell’8,91% rispetto al 12,60% registrato nella precedente rilevazione alle ore 12.

Analizzando le regioni nel dettaglio:

Campania : di 5.825 sezioni ne sono state scrutinate 5.057 con una percentuale dell’8,19%, in calo rispetto all’11,28% precedente.

Puglia : 3.505 sezioni su 4.032 hanno registrato votanti, pari all’8,50% (precedente 11,98%).

Veneto: 4.176 sezioni su 4.729, con una percentuale del 10,07%, inferiore al 14,76% della rilevazione precedente.

Si nota quindi un calo generalizzato dell’affluenza rispetto alla rilevazione precedente alle ore 12, con il Veneto che mantiene la percentuale più alta tra le tre regioni considerate.