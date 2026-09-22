Orcel segnala progressi concreti su Commerzbank, illustra le nuove regole di governance e il piano di capitale approvato, e spiega le prospettive europee.

Il CEO Andrea Orcel ha utilizzato l’assemblea straordinaria di Unicredit per mettere in evidenza i risultati tangibili ottenuti negli ultimi mesi su Commerzbank. L’intervento, ricco di dati e di riferimenti al dialogo avviato con le autorità tedesche, ha ribadito che l’operazione avrà luogo solo se sarà in grado di generare valore per tutti gli stakeholder, tra azionisti, dipendenti e l’intero sistema finanziario europeo.

Incontro a Berlino: le condizioni del ministro Klingbeil

Il 14 settembre il dirigente di Unicredit ha avuto un colloquio con il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil. Nel corso della discussione sono state avanzate alcune richieste chiave: mantenere la sede di Commerzbank a Francoforte preservare la quotazione italiana e garantire il sostegno al Mittelstand locale.

Orcel ha accolto questi punti come segnali di crescente apertura da parte di Berlino, sottolineando che il rispetto di tali condizioni è imprescindibile per portare a termine l’acquisizione in modo responsabile.

Riforme di governance e nuovo capitale approvati

L’assemblea ha confermato una serie di decisioni strategiche che rafforzano il quadro di gestione del gruppo.

Con il 99,79 % dei voti è stato approvato l’articolo 20-bis dello Statuto, che regola la presentazione della lista del consiglio uscente. Inoltre, il 97,39 % ha dato mandato al CdA di emettere Additional Tier 1 perpetual convertible bonds denominati in dollari, fino a un valore complessivo di 5 miliardi di euro, mentre il 97,70 % ha autorizzato un aumento di capitale fino a 10,603 milioni di azioni entro il 2027. Queste misure, legate anche a operazioni di total-return swap forniscono la flessibilità necessaria per affrontare eventuali trigger regolamentari.

Una visione europea più integrata

Orcel ha collocato l’interesse per Commerzbank all’interno di un disegno più ampio: la necessità di creare banche europee di dimensioni adeguate a finanziare investimenti strutturali e a competere a livello globale. Il vicepresidente della BCE, Boris Vujcic ha recentemente evidenziato come la scala sia cruciale per settori quali il trading, la tecnologia e l’intelligenza artificiale. In questo contesto, il presidente Pier Carlo Padoan ha sottolineato che l’integrazione consentirà una gamma più ampia di soluzioni per la clientela e un accesso più efficace ai mercati dei capitali europei, consolidando così la posizione di Unicredit come player strategico nel panorama continentale.

Rumori su Banco BPM e Crédit Agricole: una possibile nuova alleanza?

Parallelamente, il mercato ha registrato un’impennata del titolo di Banco BPM spinta da indiscrezioni secondo cui Crédit Agricole e Unicredit starebbero valutando un intervento congiunto. Sebbene le trattative siano ancora in fase embrionale, la presenza di Crédit Agricole come principale azionista di BPM (circa il 30 %) aggiunge un ulteriore livello di complessità. Unicredit, che ha già sperimentato un tentativo di acquisizione su BPM ostacolato dal Golden Power, potrebbe vedere in questa ipotetica cooperazione una nuova opportunità per rafforzare la sua presenza in Italia, nel rispetto però della disciplina finanziaria evidenziata da Orcel.

Con la cooperazione di Berlino e la potenziale interazione con altre realtà bancarie italiane, il gruppo si prepara a consolidare la propria posizione in un contesto europeo che richiede sempre più dimensioni e integrazione per restare competitivo.