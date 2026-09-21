Il lunedì 21 settembre alle ore 13, Pulp Podcast ospita Beppe Grillo co-fondatore del Movimento 5 Stelle, per un’intervista che ha subito scatenato l’attenzione mediatica. Il programma, curato da Fedez e Mr. Marra si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di dichiarazioni: dal sostegno al figlio Ciro, condannato, alla critica tagliente al partito che ha dato vita, fino a spunti su un eventuale nuovo progetto politico.

Il caso Ciro Grillo e la difesa paterna

Il figlio di Grillo, Ciro Grillo sta scontando una condanna di otto anni per uno stupro di gruppo avvenuto in Sardegna. Nonostante la sentenza, il padre ha scelto di parlare pubblicamente, descrivendo il giovane come una persona che ha sempre coltivato eccellenza accademica: “si è laureato cento e dieci e lode ha una moglie straordinaria e una bambina stupenda”.

Grillo ha sottolineato che Ciro sta attualmente studiando per diventare avvocato penalista con l’obiettivo di gridare al mondo la sua innocenza e difendersi anche da solo. L’atteggiamento paterno è stato presentato come un appello a non dimenticare la possibilità di redenzione, pur mantenendo la consapevolezza della gravità del reato.

Le accuse di Grillo al Movimento 5 Stelle e a Conte

Nel medesimo intervento, Grillo ha rivolto una serie di dure critiche al Movimento 5 Stelle ora guidato da Giuseppe Conte. Ha definito il partito “un’altra cosa” e ha attribuito la sua attuale gestione al reverendo Jones definito “l’uomo che sussurrava ai cavilli”. L’ex garante ha inoltre lanciato un avvertimento collettivo: “Andiamo verso un caos straordinario“. Secondo le sue parole, la leadership attuale soffre di “paralisi della mente… progressiva” e manca di idee concrete. Queste affermazioni rappresentano un chiaro allontanamento dal progetto originale del M5S, segnalando una rottura profonda con il partito che Grillo aveva contribuito a fondare.

Ipotesi di un nuovo progetto politico e il colpo di mercato di Fabio Cappa

Le critiche hanno subito alimentato voci su un possibile ritorno di Grillo in politica con una lista autonoma, ipoteticamente collocata a sinistra del campo progressista. Nessun annuncio ufficiale è stato rilasciato, ma l’interesse è stato alimentato da un episodio curioso: Fabio Cappa libero professionista della provincia di Aosta ha acquistato i domini .it e .com relativi a “Movimento zero stelle” per la modica somma di 5,50 euro. Cappa ha spiegato di aver agito per “anticipare i tempi” dopo aver visto il servizio sulla possibile ripresa politica di Grillo. Ha precisato di non avere legami con il fondatore e di non trarre profitto dalla politica, sottolineando il proprio lavoro per una banca austriaca e l’interesse per la finanza sostenibile.

Il podcast Pulp Podcast e la data dell’intervista

L’intervista è stata pubblicata nella puntata di Pulp Podcast trasmessa il 21 settembre alle 13. In quel momento, Grillo ha anche dichiarato di sentirsi “postumo di me stesso da vivo“, evidenziando che molte delle sue proposte del passato stanno ancora emergendo nella realtà politica attuale. Il tono dell’intervista è stato definito da alcuni osservatori come un misto tra difesa personale e avanzata di una visione politica alternativa, con un chiaro segnale di dissenso rispetto alla leadership attuale del Movimento.

Nel complesso, la puntata ha offerto uno spaccato di un Beppe Grillo che, a più di un decennio di distanza dalla sua ascesa, resta determinato a far sentire la propria voce, sia per la difesa del figlio che per la direzione del partito che ha contribuito a creare. La combinazione di dichiarazioni personali, critiche istituzionali e speculazioni sul futuro politico rende questo intervento un punto di riferimento per chi segue da vicino l’evoluzione del panorama italiano.