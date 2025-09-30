Le elezioni regionali nelle Marche hanno messo in luce una trasformazione significativa dello scenario politico italiano, rivelando fragilità e dinamiche inedite all’interno dei principali schieramenti. In particolare, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ha registrato un crollo drammatico, mentre il centrodestra ha consolidato la propria posizione di forza. I risultati non rappresentano solo un verdetto locale, ma assumono valenza strategica in vista delle prossime tornate elettorali in altre regioni, riflettendo tensioni interne, difficoltà di alleanza e interrogativi sulla capacità dei partiti di attrarre il consenso degli elettori.

Sfide e riflessioni per le prossime elezioni

Il voto nelle Marche conferma che, mentre il Partito Democratico riesce in parte a resistere, il Movimento 5 Stelle continua a perdere terreno, subendo il peso dell’alleanza elettorale con i dem. L’attenzione ora si sposta sulle prossime regionali in Calabria, Veneto, Toscana, Campania e Puglia, dove l’obiettivo della coalizione è almeno limitare le sconfitte o conquistare alcuni successi.

La scelta di Matteo Ricci come candidato, molto apprezzato a Pesaro, non è stata sufficiente a invertire la rotta, e la gestione della campagna elettorale ha lasciato rimpianti tra i dem, in particolare su come l’alleanza con il M5S potrebbe aver penalizzato la contesa con il centrodestra.

Anche Conte è consapevole del rischio di diventare politicamente marginale se il trend negativo dovesse confermarsi, e sottolinea la difficoltà del percorso intrapreso dai pentastellati. La sensazione prevalente è che, per competere con Meloni e il centrodestra unito, l’unica possibilità concreta sia aprirsi a nuove intese centriste, pur mantenendo una strategia di alleanze che, al momento, appare complessa e faticosa.

Batosta per Giuseppe Conte alle elezioni regionali nelle Marche

Il Movimento 5 Stelle ha subito una pesante sconfitta alle elezioni regionali nelle Marche, con un risultato che si attesta poco sopra il 5% e meno di 30.000 voti. La caduta è evidente se confrontata con i numeri passati: alle Europee del 2024 il partito aveva raccolto il 9,68% con 63.637 voti, mentre alle elezioni politiche del 2022 aveva superato il 13% sia alla Camera che al Senato. Nel 2020, alle precedenti regionali, il candidato M5S Gian Mario Mercorelli aveva ottenuto l’8,6%, pari a 63.355 preferenze. In breve, i voti si sono praticamente dimezzati, segnando un tracollo senza precedenti per i pentastellati marchigiani.