Si appena chiusi i seggi nelle Marche, i cittadini hanno votato. Via immediato allo spoglio, c’è grande attesa per vedere i risultati finali, che dovrebbero arrivare in tarda serata.

Elezioni regionali Marche 2025: al via lo spoglio

Le operazioni di spoglio sono cominciate, alle ore 15.00 infatti sono stati chiusi i seggi per le elezioni regionali Marche 2025.

Ricordiamo che i principali candidati sono il presidente uscente Francesco Acquaroli del Centrodestra e Matteo Ricci del Centrosinistra. Il dato dell’affluenza alle 23 di ieri era del 37 %. Ma vediamo ora i primi exit poll. Ecco chi è in testa.

Elezioni regionali Marche 2025: exit poll e risultati

Sono appena stati chiusi i seggi nelle Marche, secondo i primi exit poll, realizzati dal consorzio Opinio per Rai è testa a testa tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci. Il governatore uscente del Centrodestra è di poco avanti, 48-52%, mentre lo sfidante del Centrosinistra insegue con il 46-50%. Un testa a testa che si preannuncia davvero interessante, da un lato abbiamo Acquaroli che vuole dare continuità al proprio lavoro, dall’altro Ricci che vuole invece porre l’accento sul welfare e su una impronta più europeista da dare alle Marche. Acquaroli, ripetiamo, al momento dai sondaggi è in vantaggio di circa 3,5 punti. Secondo l’Instant Poll di Sky Tg 24 realizzato da Youtrend abbiamo Acquaroli al 46-50 %, e Ricci al 46-50 %. Infine secondo invece gli Instant Poll Swg La 7 abbiamo Acquaroli al 48,5-52,5 %, Ricci al 45,5-49,5%.