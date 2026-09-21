La concorrente della nuova edizione del reality non ha fatto misteri rispetto alla sua sessualità, svelando un segreto inatteso e per lei totalmente naturale.

Il GF VIP è iniziato ed cominciano a delinearsi diversi retroscena legati ai concorrenti che hanno preso parte a questa nuova edizione, uno di questi ha lasciato di stucco tutti perché da lei non se lo aspettavano ed invece ha detto la sua verità tenuta nascosta per diverso tempo.

Gli amori top del passato e quella frase esemplicativa

Questa cantante si è resa famosa per aver avuto relazioni con uomini bellissimi che ne hanno aumentato la già rilevante popolarità seguita alla partecipazione assieme alla sorella a noti programmi televisivi.

In un’intervista però aveva ammesso, già diversi anni fa, si parla del 2022, che per lei l’amore non aveva genere, una frase che fa capire parte del suo orientamento sessuale anche se naturalmente non aveva portato esempi concreti.

Le star d’altronde sono famose anche per i loro eccessi e comportamenti oltre le righe ma il pubblico è sempre alla ricerca dello scoop inatteso che dà il là al chiacchericcio ed al pettegolezzo.

“Ho avuto relazioni con altre donne” la rivelazione choc

La protagonista di questa storia è Giulia Provvedi, cantante e protagonista di svariati reality, solitamente in compagnia della sorella Silvia.

Lei è tra i protagonisti della nuova edizione del GF VIP, a tenere banco oltre alla sua partecipazione è una dichiarazione formulata cinque giorni prima di iniziare la sua avventura nel reality.

Il 12 settembre scorso, come riporta il sito specializzato TVZap, è stata ospite del programma radiofonico “Up & Down” condotto dal comico e autore Paolo Ruffini su Radio24.

In questa occasione ha ammesso di aver avuto relazioni amorose con altre donne. Un coming out che spiega molto delle sue precedenti affermazioni rispetto al suo modo di vivere l’amore e la sessualità.

La notizia ha naturalmente sconvolto i social ed è diventata argomento di dibattito anche all’interno della casa dove lei e gli altri inquilini hanno iniziato l’avventura nel celebre programma tv.