Il programma condotto da Nicola Porro “Quarta Repubblica” è famoso per affrontare i temi principali della politica con toni piuttosto accesi ed ospiti “focosi” che non hanno problemi a dire quello che pensano anche degli avversari politici entrando spesso all’interno del loro modo di essere con analisi approfondite e serie.

Nicola Porro torna con il suo approfondimento

Nicola Porro è un famoso giornalista e conduttore televisivo, da qualche anno è in televisione su una rete del gruppo Mediaset con il suo programma di approfondimento.

Invita personalità di spicco della politica e del giornalismo per affrontare insieme i temi più caldi del periodo e parla apertamente anche di esponenti politici che non sono attualmente al governo ma che con le loro azioni hanno avuto rilevanza nazionale.

Una delle più chiaccherate è senza dubbio Ilaria Salis sia per le condanne ricevute che per il processo che la vede imputata a Budapest ma soprattutto per alcune sue ultime uscite decisamente criticabili.

Sallusti e la disamina su Ilaria Salis

Invitato nella puntata trasmessa in prima serata, ieri lunedì 21 settembre, vi era il giornalista Alessandro Sallusti che ha voluto parlare di Salis.

Il giornalista non si è limitato a spiegare come è arrivata nel mondo politico “considerata il Santino di Bonelli e Fratoianni è diventata eurodeputata nel 2024 dopo aver occupato case ed aver pestato un militante di estrema destra in strada”.

Sallusti ha ricordato il processo a Budapest ma ha anche tracciato un suo identikit relativo al fatto di come lei non sia rintracciabile ed utilizzi indirizzi di residenza di ex case che lei stessa ha occupato.

Il commento finale la affossa, come riporta LiberoQuotidiano, Sallusti riconosce Salis in due figure, in particolare per il suo assenteismo ovvero gli evasori fiscali ed i delinquenti. Evidentemente Salis non è una criminale ma il metodo che utilizza è il medesimo e rispetto agli atti non pagati egli spiega che nonostante non sia arrivato l’atto, il fatto che la notizia sia pubblica la dovrebbe spingere ad andare all’Agenzia delle Entrate a mettersi in regola con il fisco italiano.