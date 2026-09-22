Nel fine settimana scorso, le forze dell’ordine sono intervenute a Bognanco, piccolo comune del Verbano-Cusio-Ossola, dopo che una donna è stata accoltellata in modo grave dalla sua ex compagna. L’aggressore, un uomo di 44 anni è stato immediatamente fermato e successivamente trasferito al carcere di Novara in attesa dell’udienza di convalida.

Il caso ha suscitato scalpore perché l’uomo era già sotto inchiesta per maltrattamenti in famiglia nei confronti della stessa vittima.

Le investigazioni erano state avviate all’inizio di settembre, quando la donna aveva deciso di rivolgersi alle autorità per denunciare una situazione di conflitto crescente all’interno della coppia, che aveva convissuto per un periodo nel comune di Stresa.

Il fatto di Bognanco: accoltellamento della ex compagna

Secondo le testimonianze raccolte, l’episodio violento si è verificato nella serata di domenica, quando l’uomo, armato di un coltello, ha colpito la donna più volte, provocandole ferite gravi che hanno richiesto interventi sanitari di emergenza.

La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Verbania dove è stata sottoposta a cure intensive. L’evento ha immediatamente spinto la polizia a bloccare l’aggressore, che è stato trattenuto sul posto.

Le precedenti segnalazioni di maltrattamento

Le indagini preliminari, avviate dopo la denuncia di settembre, hanno mostrato che, fino a quel momento, il quadro di violenza non presentava tracce di abusi fisici concreti.

La donna aveva dichiarato di non volere procedimenti penali contro l’ex compagno, ma gli inquirenti, considerata la gravità dei fatti, hanno perseguito il caso come reato perseguibile d’ufficio. Durante gli ascolti, le autorità hanno constatato una storia di tensioni familiari, con episodi di maltrattamenti verbali e minacce, ma senza prove di violenza corporea fino all’accaduto di domenica.

Procedimenti legali e custodia dell’imputato

Dopo la cattura, il 44enne è stato posto a disposizione del giudice di investigazione a Novara dove è rimasto in custodia cautelare in attesa della successiva udienza di convalida. Successivamente, il fascicolo sarà trasferito alla procura di Verbania competente per territorio, L’autorità giudiziaria sta valutando la possibilità di mantenere l’imputato in carcere, data la recidiva e la gravità delle accuse.

Il ruolo della procura di Verbania

La procura di Verbania, chiamata a gestire la fase conclusiva dell’indagine, dovrà decidere se confermare le misure restrittive già adottate o se disporre ulteriori provvedimenti, come il divieto di avvicinamento alla vittima. Nel frattempo, la difesa dell’imputato ha richiesto la revisione dei precedenti penali dell’uomo, già presente in banca dati della polizia, e ha sostenuto che la vittima non abbia voluto sporgere denuncia inizialmente. Tuttavia, la legge prevede che i casi di violenza domestica possano essere perseguiti anche senza il consenso della vittima, per tutelare la sua incolumità.

Il caso di Bognanco mette in evidenza la complessità delle indagini su violenza domestica dove le dinamiche familiari spesso ostacolano le prime segnalazioni. La presenza di un fascicolo aperto senza elementi di violenza fisica evidente ha ritardato le misure preventive, permettendo all’aggressore di compiere un gesto estremo. Le autorità hanno ribadito l’importanza di ascoltare le vittime, anche quando queste esitano a denunciare, e di avviare tempestivamente le indagini per evitare escalation pericolose.