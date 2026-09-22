Ogni fedele potrà dunque decidere in base alla propria coscienza se ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine.

Arriva la svolta, i Testimoni di Geova tolgono il divieto alle trasfusioni di sangue. Ogni fedele potrà dunque decidere in base alla propria coscienza se ricevere globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine.

Testimoni di Geova: via al divieto alle trasfusioni di sangue

I Testimoni di Geova tolgono il divieto alle trasfusioni di sangue.

Ogni fedele potrà ora decidere, secondo la propria coscienza, se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Ma non è finita qui, potrà anche scegliere se donare sangue destinato a essere usato al fine di ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Questa novità è stata annunciata con il sesto aggiornamento del corpo direttivo dell’anno (“2026 Governing body update number 6”), pubblicato sul sito ufficiale della confessione religiosa.

Testimoni di Geova: resta il divieto al sangue intero

Come visto Testimoni di Geova tolto il divieto alle trasfusioni di sangue. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. l divieto nasce dall’interpretazione letterale di alcuni passi delle Sacre Scritture che invitano ad “astenersi dal sangue”. Su La Stampa la storia di Laura Bartolini, che si era ribellata ed era uscita dal culto quando un bambino era morto a causa di una mancata trasfusione.