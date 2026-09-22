Il GF VIP sta sempre più entrando nel vivo e iniziano a delinearsi i rapporti tra gli inquilini della casa ed uno in particolare è subito balzato agli occhi del pubblico e degli esperti di gossip perché le due protagoniste si evitano platealmente, si è aperta quindi la caccia per comprendere il reale motivo di questo astio.

Guendalina e Federica si evitano in casa

Le due protagoniste di questa situazione sono Guendalina Tavassi e Federica Morello, entrambe protagoniste della nuova edizione del GF VIP iniziata da pochi giorni.

Sin dal loro approdo in casa il pubblico ha potuto notare una certa distanza, manca interazione tra loro che fanno di tutto per evitarsi.

Una situazione non normale perché per quanto possa esserci strategia almeno un saluto o una parola deve esserci quantomeno.

Invece no, tra loro due vige il silenzio più integerrimo, anche le occhiate che si lanciano sono esemplicative di una situazione già pesante ben prima di approdare al programma.

Il fidanzato rubato ad Antonella Fiordelisi

Il tema centrale dell’astio tra Guendalina e Federica sembrerebbe legato ad una conoscenza in comune ovvero quella con Antonella Fiordelisi, ex protagonista del GF VIP ai tempi di Alfonso Signorini.

All’epoca Antonella Fiordelisi era molto amica di Federica Morello, avevo anche convissuto insieme ed il fidanzato di Antonella era l’imprenditore toscano Giulio Fratini.

Stando alla ricostruzione di esperti di gossip, riportata anche dal sito specializzato Biccy.it, al termine della relazione Antonella ha fatto delle stories in cui parlava di un ex insicuro che andava con una sua amica, non ha fatto i nomi ma il passo è stato breve.

Infatti è iniziata a circolare la voce di un presunto flirt tra Fratini e Morello, mai confermato peraltro dai diretti interessati.

Questa notizia è stata data dalla stessa Guendalina all’interno della casa spiegando con parole sue che “ha rubato il fidanzato ad Antonella“, chiaramente riferendosi a Federica Morello.

Ora serve indagare e riuscire a carpire da Federica Morello il nome di questo suo flirt dell’epoca per chiudere, si spera definitivamente, il cerchio.