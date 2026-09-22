Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha ribadito questa settimana la sua speranza di vedere l’Italia uscire dalla procedura europea di deficit eccessivo. Le parole, pronunciate a margine di un incontro a Dublino, sono arrivate in un momento delicato: la Commissione europea vigila da tempo sul rapporto deficit/PIL del 2025, e la decisione finale non dipenderà più dal governo ma dall’Istat l’ente statistico nazionale.

Il contesto è quello di una normativa UE che impone limiti stringenti al disavanzo pubblico. Quando la differenza tra entrate e uscite supera la soglia prevista, la Commissione attiva la procedura di infrazione che può culminare in sanzioni se lo Stato non rimedia entro i termini stabiliti. In Italia, la discussione si concentra proprio sulla revisione del valore ufficiale del deficit/PIL 2025 numero che sarà trasmesso a Eurostat per la valutazione a livello comunitario.

Il contesto della procedura europea per disavanzo eccessivo

La procedura di disavanzo eccessivo nasce dal Patto di Stabilità e Crescita, che fissa il limite massimo del deficit al 3% del prodotto interno lordo. Superato questo margine, la Commissione europea avvia un iter formale che prevede diversi step: prima una segnalazione, poi un periodo di sorveglianza e, in ultima istanza, l’avvio di una procedura di infrazione.

Il rapporto deficit/PIL è quindi l’indicatore fondamentale su cui Bruxelles basa le proprie valutazioni, e la sua accuratezza è cruciale per evitare sanzioni.

Il rapporto deficit/PIL: il parametro cruciale

Nel caso italiano, il dato di riferimento è quello del 2025, che deve essere calcolato con precisione metodologica. L’Istat, in piena autonomia, elabora le stime di spesa e di entrata, corregge eventuali retroattivi e pubblica il valore definitivo. Una volta pubblicato, il risultato verrà inviato a Eurostat che lo armonizza con le dichiarazioni degli altri Stati membri, fornendo una base comune per la Commissione e il Consiglio UE.

Il ruolo decisivo dell’Istat e la data del 22 settembre

Il 22 settembre è la data segnata sul calendario per la diffusione del risultato definitivo. Giorgetti ha sottolineato che, a differenza di altre decisioni politiche, “non è una decisione che prendiamo noi: è una decisione che prende l’Istat”. Con una metafora calcistica, ha citato l’allenatore Boskov, aggiungendo: “Il rigore è quando l’arbitro fischia”. L’analogia vuole mettere in luce il fatto che, una volta che l’arbitro (l’Istat) ha soffiato il rigore (pubblicato il dato), tutti gli attori – governo, commissione, investitori – devono accettare il risultato.

Questa indipendenza statistica è fondamentale per la credibilità del processo. L’Istat aggira influenze politiche, garantendo che il deficit riportato sia una misura oggettiva. Per i mercati finanziari, la trasparenza di questi numeri è un elemento chiave per valutare il rischio Paese e la sostenibilità del debito pubblico.

Dichiarazioni di Giorgetti e prospettive per il 2027

Durante il suo intervento a Dublino, il ministro ha espresso: “Non sono fiducioso, sono speranzoso per l’Italia e per la Repubblica italiana”. La speranza è legata alla possibilità che il nuovo valore del deficit/PIL 2025 rientri nei limiti consentiti, consentendo all’Italia di uscire dalla procedura nel 2027, come indicato nel precedente Documento di Programmazione Finanziaria (DPF). Giorgetti ha inoltre ricordato che la questione non verrà decisa al vertice Ecofin, ma sarà valutata dalla Commissione e, successivamente, dal Consiglio UE una volta ricevuti i dati da Eurostat.

Il ministro ha anche accennato a un’iniziativa correlata: la richiesta di una deroga al Patto di Stabilità per le spese energetiche, che prevede un tetto massimo dello 0,6%. “Credo che la Commissione sarà aperta a concedere questo spazio”, ha affermato, indicando una possibile flessibilità ulteriore nella revisione del deficit.