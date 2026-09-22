Remo Nicolini non ha apprezzato il discorso di Guendalina Tavassi al Grande Fratello Vip e ha risposto pubblicamente.

A distanza di circa quindici anni, Remo Nicolini torna a intervenire pubblicamente sulla partecipazione di Guendalina Tavassi al Grande Fratello, questa volta nella versione Vip. L’ex compagno della concorrente ha infatti reagito ad alcune dichiarazioni pronunciate dalla Tavassi durante la terza puntata del reality, riaccendendo un confronto che sembrava ormai appartenere al passato.

Remo Nicolini e Guendalina Tavassi si sono conosciuti nei primi anni Duemila e nel 2003 sono diventati genitori della figlia Gaia. Il loro rapporto, negli anni, è stato spesso caratterizzato da tensioni e discussioni finite anche sotto i riflettori. Nel 2022, però, sembrava essere arrivata una tregua: in occasione del diciottesimo compleanno della figlia, i due erano apparsi insieme e sereni.

Ora, però, quelle vecchie tensioni sembrano essere tornate d’attualità. A far reagire Nicolini sono state soprattutto le parole con cui la Tavassi ha raccontato la sua adolescenza e i primi anni da madre.

Guendalina Tavassi racconta gli anni difficili con Gaia

Durante la puntata, Ilary Blasi ha mostrato una clip registrata nel confessionale, nella quale Guendalina Tavassi si è lasciata andare all’emozione ripercorrendo il significato che il Grande Fratello ha avuto nella sua vita.

La concorrente ha ricordato di essere diventata madre molto giovane, raccontando un periodo segnato da difficoltà economiche e grandi responsabilità. Tavassi ha spiegato di aver avuto 17 anni quando è nata Gaia e di aver affrontato quella fase della sua vita sentendosi, a sua volta, ancora una bambina. Nel suo racconto ha sottolineato di aver cresciuto la figlia praticamente da sola e di aver dovuto assumere, a suo dire, anche il ruolo che normalmente avrebbe avuto il padre.

“Io avevo 17 anni, avevo Gaia appena nata. Siamo cresciute insieme, tra me e lei, da sole“, ha raccontato la Tavassi. “Io non avevo soldi, non avevo dove andare, non sapevo come accudire una bambina” ha aggiunto. La concorrente ha poi descritto le difficoltà economiche affrontate in quegli anni, spiegando di essersi occupata della figlia senza avere una situazione familiare stabile e arrivando a dire di aver vissuto anche senza la corrente elettrica in casa.

La reazione di Remo Nicolini riapre il confronto

Proprio questo racconto ha spinto Remo Nicolini a intervenire nuovamente. L’uomo non avrebbe gradito la ricostruzione fatta dalla sua ex compagna e avrebbe contestato alcuni degli aspetti raccontati davanti alle telecamere. “Rieccoci qui dopo tanti anni ancora le solite menzogne…ma perché? Si può fare un Grande Fratello senza dire cavolate? o bisogna per forza inventarsi finta povertà o finta ragazza madre solo per fare pena. Ti ricordo solo che la mattina grazie a me e al mio lavoro ti affacciavi vista Colosseo, con i frigoriferi pieni, le palestre in centro, le donne delle pulizie e per finire le baby sitter. Dopodiché che come sanno ormai tutti tu sei andata via e io ho fatto da mamma e papà…quindi ca**o basta” ha precisato Nicolini su Instagram, sottolineando di non aver mai fatto mancare nulla a Guendalina e alla loro figlia.

Il suo intervento riporta così sotto i riflettori il rapporto tra i due, dopo anni caratterizzati da dichiarazioni pubbliche e reciproche accuse. La tregua mostrata nel 2022, quando entrambi avevano partecipato serenamente al diciottesimo compleanno di Gaia, sembrava aver segnato un nuovo equilibrio. Le parole pronunciate dalla Tavassi al GF Vip hanno però riaperto una vecchia questione, con Nicolini intenzionato a fornire la propria versione dei fatti. Il confronto, dunque, potrebbe non essere finito qui: resta da capire se la vicenda avrà ulteriori sviluppi all’interno del reality o se l’ex compagno della concorrente tornerà a replicare pubblicamente.