Famiglia nel bosco, incontro a Palmoli tra i tre bambini e i genitori: per la prima volta tutti e cinque si sono ritrovati nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune, nell’ambito del percorso graduale verso il rientro dei minori in famiglia.

Famiglia nel bosco, il percorso verso il rientro dei bambini a casa

L’incontro rientra nel percorso di ricongiungimento graduale predisposto per accompagnare il ritorno dei minori nella famiglia.

Come spiegato dal sindaco e riportato da Tgcom24, sono previsti ulteriori appuntamenti nella casa nel bosco, dove i bambini potranno anche rivedere l’asino e il cavallo a cui sono affezionati. Il programma prevede inizialmente “rientri diurni a Palmoli“ e, successivamente, “pernotti in famiglia” nel fine settimana, con l’obiettivo indicato dall’amministrazione comunale di arrivare al rientro permanente dei tre bambini.

Sul futuro della famiglia resta però aperto il confronto giudiziario: il prossimo appuntamento è fissato per il 3 novembre, quando la Corte d’Appello dell’Aquila esaminerà il reclamo presentato dalla difesa contro alcuni aspetti dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni. Pillon avrebbe indicato tre questioni principali: le condizioni di salute dei minori, che secondo la difesa sarebbero state segnalate ma non adeguatamente considerate, la richiesta di rendere il percorso di rientro “più rapido” e “più efficace“, pur mantenendone la gradualità, e il tema dell’istruzione.

I genitori avevano infatti indicato come possibile soluzione il ritorno alla scuola pubblica di Palmoli, chiedendo però di valutare anche l’opzione dell’educazione parentale o homeschooling.

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine incontrano i figli in casa: i retroscena

La famiglia nel bosco si è riunita per la prima volta nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli. Come riportato da Sky Tg24, nel tardo pomeriggio i tre bambini hanno incontrato i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, nella casa comunale, alla presenza delle assistenti sociali, della curatrice e della tutrice del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. L’appuntamento è iniziato intorno alle 16.30 ed è stato prolungato di circa un’ora per recuperare, in accordo con i servizi sociali, l’incontro previsto la settimana precedente e poi annullato per l’assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza.

A riferire l’esito della visita è stato anche il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli: “È andato bene, tutto si è svolto nel migliore dei modi”, viene riportato da Tgcom24. Secondo quanto riferito dall’avvocato dei genitori, Simone Pillon, i bambini hanno trascorso il tempo giocando con mamma e papà e con i due cani di famiglia, Spirit e Sophie. I genitori li avrebbero attesi all’esterno dell’abitazione: quando sono arrivati, i piccoli “sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà“. Catherine aveva inoltre preparato per loro un vassoio di biscotti allo zenzero. Per la famiglia si tratta di un momento significativo dopo circa dieci mesi di lontananza e dopo l’allontanamento dei tre minori, disposto lo scorso novembre, con il trasferimento in una casa-famiglia di Vasto.