Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine incontrano i figli in casa: i retroscena

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Famiglia nel bosco, i tre bambini incontrano i genitori: "Hanno urlato di gioia"

Famiglia nel bosco, i tre bambini incontrano i genitori: "Hanno urlato di gioia"

Famiglia nel bosco, primo incontro nella nuova casa di Palmoli tra i tre bambini e i genitori: prosegue il percorso per il rientro in famiglia.

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Famiglia nel bosco, incontro a Palmoli tra i tre bambini e i genitori: per la prima volta tutti e cinque si sono ritrovati nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune, nell’ambito del percorso graduale verso il rientro dei minori in famiglia.

Famiglia nel bosco, il percorso verso il rientro dei bambini a casa

L’incontro rientra nel percorso di ricongiungimento graduale predisposto per accompagnare il ritorno dei minori nella famiglia.

Come spiegato dal sindaco e riportato da Tgcom24, sono previsti ulteriori appuntamenti nella casa nel bosco, dove i bambini potranno anche rivedere l’asino e il cavallo a cui sono affezionati. Il programma prevede inizialmente rientri diurni a Palmoli e, successivamente, pernotti in famiglia” nel fine settimana, con l’obiettivo indicato dall’amministrazione comunale di arrivare al rientro permanente dei tre bambini.

Sul futuro della famiglia resta però aperto il confronto giudiziario: il prossimo appuntamento è fissato per il 3 novembre, quando la Corte d’Appello dell’Aquila esaminerà il reclamo presentato dalla difesa contro alcuni aspetti dell’ordinanza del Tribunale per i minorenni. Pillon avrebbe indicato tre questioni principali: le condizioni di salute dei minori, che secondo la difesa sarebbero state segnalate ma non adeguatamente considerate, la richiesta di rendere il percorso di rientro più rapido” e “più efficace, pur mantenendone la gradualità, e il tema dell’istruzione.

I genitori avevano infatti indicato come possibile soluzione il ritorno alla scuola pubblica di Palmoli, chiedendo però di valutare anche l’opzione dell’educazione parentale o homeschooling.

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine incontrano i figli in casa: i retroscena

La famiglia nel bosco si è riunita per la prima volta nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli. Come riportato da Sky Tg24, nel tardo pomeriggio i tre bambini hanno incontrato i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, nella casa comunale, alla presenza delle assistenti sociali, della curatrice e della tutrice del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. L’appuntamento è iniziato intorno alle 16.30 ed è stato prolungato di circa un’ora per recuperare, in accordo con i servizi sociali, l’incontro previsto la settimana precedente e poi annullato per l’assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza.

A riferire l’esito della visita è stato anche il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli: “È andato bene, tutto si è svolto nel migliore dei modi”, viene riportato da Tgcom24. Secondo quanto riferito dall’avvocato dei genitori, Simone Pillon, i bambini hanno trascorso il tempo giocando con mamma e papà e con i due cani di famiglia, Spirit e Sophie. I genitori li avrebbero attesi all’esterno dell’abitazione: quando sono arrivati, i piccoli sono scesi correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà. Catherine aveva inoltre preparato per loro un vassoio di biscotti allo zenzero. Per la famiglia si tratta di un momento significativo dopo circa dieci mesi di lontananza e dopo l’allontanamento dei tre minori, disposto lo scorso novembre, con il trasferimento in una casa-famiglia di Vasto.

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