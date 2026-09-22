Secondo alcuni testimoni, un migrante avrebbe fatto gesti volgari quando ha visto che veniva ripreso col cellulare.

Ancora sbarchi di clandestini tra i bagnanti in Sardegna, uno di questi è avvenuto a Teulada. Ecco cosa sarebbe successo.

Sardegna, ancora sbarchi di clandestini tra i bagnanti

Sbarchi a catena di clandestini nel Sud della Sardegna. Nella giornata di ieri, intorno alle ore 17.30, un barchino sarebbe approdato nella spiaggia al confine tra Porto Pino e Teulada.

I migranti, secondo quanto raccontato dai testimoni, sarebbero arrivati in spiaggia a bordo di una barca che hanno poi abbandonato con numerose taniche di benzina a bordo. Gli uomini a bordo, circa 10, si sarebbero poi allontanati tranquillamente con uno di loro che si sarebbe reso protagonista di un gesto volgare.

Sardegna, ancora uno sbarco di clandestini tra i bagnanti: il gesto volgare di uno di loro

“Sono arrivati a gran velocità e uno di loro ha rivolto un gesto volgare verso di me quando ha notato che avevo il telefono in mano”. Questo il racconto di una donna allo sbarco dei clandestini nella spiaggia al confine tra Porto Pino e Teulada. Uno dei migranti si sarebbe infatti toccato le parti intime nel momento in cui si sarebbe accorto che la bagnante aveva il cellulare in mano.