Tragedia a Magenta, nel Milanese, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in corsa nella tarda serata di lunedì 21 settembre. L’impatto è avvenuto lungo la linea ferroviaria verso Corbetta e Milano: sono ora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e capire perché la vittima si trovasse sulla massicciata.

Uomo travolto da un treno a Magenta: il corpo sbalzato per oltre cento metri

Tragedia nella tarda serata di ieri a Magenta, nel Milanese, dove un uomo è stato travolto da un convoglio mentre si trovava lungo la massicciata ferroviaria. L’incidente si è verificato intorno alle 22.30, sulla linea in direzione di Corbetta e Milano, a oltre un chilometro dalla stazione di Magenta.

Come riportato da Milano Today, l’impatto è stato violentissimo e il corpo della vittima è stato sbalzato per più di cento metri, senza lasciarle alcuna possibilità di sopravvivenza. Le generalità dell’uomo non sono ancora state rese note e, secondo le prime informazioni, il corpo è stato individuato lungo i binari. Restano invece da accertare le circostanze che lo hanno portato a trovarsi nell’area ferroviaria: non è ancora chiaro se si sia trattato di una tragica fatalità oppure di un gesto volontario.

Uomo travolto e ucciso da un treno nella notte: indagini in corso a Magenta

Subito dopo l’investimento è scattato l’allarme. Nella zona compresa tra via Cairoli e via Venturini sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Milano, intervenuti con sei mezzi, insieme ai carabinieri di Abbiategrasso, agli agenti della Polizia ferroviaria e ai soccorritori del 118, presenti con un’ambulanza e un’auto medica. Per la vittima, però, non c’è stato nulla da fare.

L’intervento delle squadre di soccorso si è concluso intorno alle 4 del mattino, mentre la circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per diverse ore. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto e identificare la vittima. Un contributo potrebbe arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero permettere di chiarire i movimenti dell’uomo prima dell’impatto e stabilire come abbia avuto accesso alla massicciata.