Alla fine di novembre, la famiglia legata ai boschi di Palmoli è riuscita a riunirsi per la prima volta da mesi. I tre minori, finora sotto tutela, sono stati accolti nella nuova abitazione messa a disposizione dal Comune abruzzese lontano dal casolare forestale dove erano stati rinchiusi.

L’incontro è iniziato intorno alle 16:30 alla presenza delle assistenti sociali, della curatrice e della tutrice del tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Il legale della famiglia, Simone Pillon, ha spiegato che la riunione è parte di una misura già concordata con i servizi sociali per recuperare il tempo perso nella settimana precedente.

Il primo confronto: data, luogo e protagonisti

Il ricongiungimento è stato previsto originariamente per il 15 settembre, ma è stato sospeso a causa di insufficienti garanzie di sicurezza e riservatezza.

Ora, nella nuova casa situata nel centro di Palmoli, i genitori britannico-australiani, Nathan Trevallion e Catherin Birmingham, hanno potuto incontrare i loro figli sotto la supervisione delle autorità competenti.

Le dichiarazioni del sindaco e del legale

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha concluso l’incontro con parole di soddisfazione: “È andato bene, tutto si è svolto nel migliore dei modi“.

Ha aggiunto: “Finalmente è partito questo ciclo di rientro dei bambini a casa con la famiglia“. Il legale Simone Pillon, già intervenuto a inizio settembre, ha confermato che l’incontro era stato pianificato come primo passo di un percorso più ampio.

Il programma di ricongiungimento graduale

Il piano, delineato dalle autorità locali, prevede una serie di tappe per rendere il ritorno permanente dei minori. Inizialmente, saranno organizzati rientri diurni a Palmoli durante i quali i bambini potranno frequentare la casa durante il giorno e partecipare a attività educative.

A partire da ottobre, si prevede l’introduzione dei pernotti in famiglia nel fine settimana. Queste permanenze brevi consentiranno di testare la stabilità dell’ambiente domestico e di verificare la capacità dei genitori di garantire una routine sicura e affettuosa.

Ritorno alla natura: asino e cavallo

Un ulteriore elemento del percorso prevede visite alla storica casa nel bosco, dove i bambini potranno rivedere l’asino e il cavallo ai quali sono particolarmente legati. Questo contatto con gli animali è considerato terapia emotiva e favorisce il legame affettivo tra genitori e figli.

L’obiettivo finale è il ritorno permanente e definitivo dei tre minori nella loro casa-famiglia, garantendo loro un ambiente stabile, protetto e ricco di affetti. Il monitoraggio continuerà ad essere svolto dai servizi sociali e dal tribunale, che valuteranno l’evoluzione del caso passo dopo passo.