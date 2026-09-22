Il fidanzato di Piera Meloni ha reagito alle sue parole su Alessandro Roncaccia e su un possibile innamoramento al Gf Vip.

Piera Meloni è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip da fidanzata, ma nelle ultime ore il suo rapporto con Alessandro Roncaccia ha iniziato a far discutere. La creator aveva trascorso le prime 48 ore dell’Open House insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi, parlando più volte della sua relazione sentimentale e respingendo anche le avances di Varsi.

Con l’ingresso ufficiale di tutti i concorrenti, però, qualcosa sembra essere cambiato. L’arrivo di Roncaccia avrebbe infatti portato a una maggiore complicità tra i due, documentata anche da diversi video diventati rapidamente virali sui social. Le immagini sono arrivate anche a Gian Marco Ciaccia, fidanzato della concorrente, che ha deciso di commentare pubblicamente la situazione durante una diretta su Twitch.

Visibilmente emozionato, ha spiegato di essere disposto ad accettare una sua eventuale scelta diversa, qualora Piera dovesse realmente innamorarsi di un’altra persona.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, “mai dire mai” sul possibile innamoramento

Il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sembra essersi fatto progressivamente più stretto. La concorrente, pur continuando a ricordare di essere fidanzata, avrebbe lasciato aperta la possibilità che durante la sua esperienza televisiva possano nascere sentimenti nuovi.

A una domanda sulla possibilità di innamorarsi all’interno del Grande Fratello Vip, Piera avrebbe infatti risposto con un “mai dire mai“. Una frase che non equivale a una dichiarazione d’interesse, ma che ha inevitabilmente alimentato le speculazioni sul suo rapporto con Roncaccia.

Anche quest’ultimo non avrebbe nascosto la propria attrazione. Parlando della concorrente, avrebbe ammesso: “Il mio genere è Piera, ma è fidanzata“. Una frase che ha contribuito ad aumentare l’attenzione sulla possibile evoluzione del loro rapporto all’interno della Casa.

Gian Marco Ciaccia: “Se si fosse innamorata di un altro, la lascerei andare”

A seguire da fuori la situazione c’è Gian Marco Ciaccia, che ha scelto di commentare quanto stava accadendo durante una diretta su Twitch. Il fidanzato di Piera ha parlato apertamente delle proprie emozioni, ammettendo di non stare attraversando un momento semplice. Ciaccia ha però sottolineato che, qualora Piera dovesse davvero innamorarsi di un’altra persona, non avrebbe intenzione di impedirle di vivere i suoi sentimenti. “L’ultima dimostrazione d’amore che posso dare a quella persona, se si fosse veramente innamorata di qualcun altro, è lasciarla andare“, ha spiegato. Nonostante la situazione, Gian Marco ha ribadito il proprio amore per Piera e la volontà di aspettarla: “Pipina, in bocca al lupo. Io ti amo, sarò qui ad aspettarti. Lo sai“.

Successivamente, il fidanzato della concorrente ha pubblicato anche un video su TikTok accompagnato da una battuta sul suo possibile ritorno a casa dopo il reality e dall’immagine di un calciatore che fa il gesto delle corna. Una reazione dal tono ironico, arrivata però proprio dopo le dichiarazioni di Piera e Alessandro. Intanto, nella Casa del Grande Fratello Vip, la complicità tra i due concorrenti continua a essere osservata con attenzione. Per capire se si tratti soltanto di un’amicizia nata sotto i riflettori o dell’inizio di qualcosa di diverso, bisognerà attendere i prossimi giorni.