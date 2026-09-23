Stefano De Martino ha presentato il nuovo notaio "milanese" i social sono subito partiti con paragoni di bellezza tra il conduttore e il nuovo membro del cast dello show.

La puntata di “Affari Tuoi” andata in onda ieri 22 settembre ha visto Sabrina giocarsi, rappresentando la sua regione la Sardegna, il montepremi più ambito. Sfortunatamente la partita non è andata come sperato ma a colpire i telespettatori è stato un altro dettaglio che ha quasi oscurato la presenza inossidabile di Stefano De Martino.

La fine tra i 100 euro ed il pacco nero

La partita di Sabrina presente in studio assieme al suo fidanzato e prossimo sposo non era partita nel modo migliore perdendo l’opportunità di avere una Opel Mokka con il “semaforone” che non ha acceso la terza luce blu.

Poi sono usciti “Tommasino” il contropacco di Herbert Ballerina, dal valore di 3.100 euro e la ballerina Martina che si è mossa sulla canzone “Black & Gold” ma in termini monetari il cammino è stato faticoso.

Difatti il finale ha visto decidersi tutto tra pacco nero – valevole 100.000 euro – e 100 euro. La sfortuna ha colpito Sabrina che ha ottenuto solo 100 euro dalla sua partita.

L’arrivo del notaio, highlight di puntata

L’attenzione del pubblico però si è concentrata su un altro volto, spesso oscurato, anzi del tutto in queste prime tre settimane e si tratta del notaio.

Stefano De Martino, come riporta CaffeinaMagazine, ha deciso di presentarlo ed immediatamente la telecamera ha puntato l’obiettivo su un giovane uomo di bell’aspetto con gli occhi azzurri.

De Martino gli ha quindi chiesto se fosse sposato e che lavoro facesse suo padre e lui ha risposto di essere sposato e che suo padre faceva il notaio come lui ora.

Sui social le immagini sono diventate virali con commenti sulla bellezza del notaio, per molte utenti addirittura più bello di De Martino. Tutti si sono chiesti come mai ci abbia messo così tanto prima di presentarlo, questo resta un mistero.