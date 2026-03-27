Il caso di Noelia Castillo Ramos ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema dell’eutanasia e del diritto all’autodeterminazione. La sua storia, segnata da una condizione di sofferenza irreversibile e da una lunga battaglia legale, evidenzia le complessità etiche, giuridiche e sociali legate alle scelte di fine vita in Spagna e in Europa.

Morta Noelia Castillo Ramos: la 25enne ha ottenuto l’eutanasia dopo anni di sofferenza

Noelia Castillo Ramos, 25 anni, si è spenta in un centro sociosanitario della provincia di Barcellona dopo aver ottenuto l’eutanasia. La sua storia ha avuto un forte impatto pubblico e ha alimentato un acceso dibattito sul diritto all’autodeterminazione. Nel 2022 era rimasta paraplegica a seguito di un tentativo di suicidio maturato dopo episodi di violenza sessuale subiti da parte dell’ex compagno e di altri tre giovani. Da quel momento la sua condizione è stata caratterizzata da dolore cronico, perdita della mobilità e totale dipendenza dall’assistenza quotidiana.

In una delle sue interviste televisive ad Antena 3, aveva raccontato il proprio vissuto e la sofferenza costante: “Non ho voglia di fare niente, di uscire, nemmeno di mangiare. Ho molta difficoltà a dormire e soffro di dolori fisici quotidiani”. In un’altra occasione aveva sintetizzato la propria posizione con parole rimaste centrali nel dibattito: “Voglio andarmene ora in pace e smettere di soffrire, punto e basta”.

Noelia Castillo Ramos: battaglia legale per l’eutanasia, normativa e ultime volontà

Il percorso verso la morte assistita è stato lungo e complesso, segnato da una battaglia giudiziaria durata quasi due anni. Il padre della giovane, sostenuto dall’associazione Abogados Cristianos, ha presentato diversi ricorsi per bloccare la procedura, sostenendo che la figlia non fosse in grado di esprimere un consenso valido. Tuttavia, le richieste sono state respinte in più sedi: dal tribunale di Barcellona fino alla Corte costituzionale spagnola e successivamente anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La normativa vigente in Spagna dal 2021 consente l’eutanasia e il suicidio assistito in presenza di condizioni gravi, irreversibili e fonte di sofferenza insopportabile, previa valutazione medica e approvazione di una commissione indipendente.

Nel giorno della procedura, avvenuta alle ore 18, alcune persone si sono radunate all’esterno della struttura, mentre la giovane ha scelto di vivere gli ultimi momenti senza familiari presenti accanto. Nelle sue volontà aveva espresso anche desideri legati alla dignità personale, chiedendo di “morire bella” e di indossare il suo abito preferito. La sua storia, seguita anche da esponenti politici come membri del partito Vox, resta uno dei casi più emblematici del confronto tra etica, diritto e sofferenza individuale nella società contemporanea.