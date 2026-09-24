Puntata accesa quella di ieri sera, mercoledì 23 settembre 2026, di “E’ sempre Cartabianca“, con Bianca Berlinguer e Mauro Corona protagonisti di una lite furiosa. Ecco che cosa è successo.

E’ sempre Cartabianca: lite furiosa tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

La puntata di ieri sera di “E’ sempre Cartabianca” è cominciata con una mezzora di ritardo a causa di un problema tecnico al mixer, come annunciato da Bianca Berlinguer.

Mauro Corona, ospite fisso del programma, ha però commentato così: “Spero che i tecnici non diventino il capro espiatorio”, dopo aver anche confessato di aver bevuto un bicchierino durante la pausa pubblicitaria prolungata. La battuta di Corona non ha però trovato il gradimento della giornalista, che non ha nascosto il proprio malcontento.

Corona allora: “Ho detto una cosa gradevole per i tecnici, lei mi fa una filippica. Io parlo in generale, ho detto che nella vita si cerca il capro espiatorio“. E qui la discussione si accende.

“Vattene Via”, litigio furioso tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona a E’ sempre Cartabianca

Dopo il commento di Mauro Corona, il clima in studio si è acceso, con Bianca Berlinguer: “Lei si è fatto il bicchierino mentre noi cercavamo di far ripartire le macchine”.

E Corona: “Allora me ne vado, può stracciare il mio contratto. Ha ragione Sallusti, lei non fa parlare. Non ha senso che mi faccia le domande, se non mi fa parlare“. A questo punto la giornalista decisa: “Basta con questi ricatti, faccia quello che le pare. Se vuole andarsene, se ne vada. Lei è stufo? Io invece…” Dopo alcuni attimi di tensione, Corona alla fine ha detto: “A questo punto dobbiamo andare avanti con la puntata, bisogna impostarla meglio e capire se io dico una battuta o una cosa seria. Stasera ha guastato tutto. Volevo chiedere scusa, mi è partito l’embolo. Spero che per la prossima stagione si trovi qualcuno un po’ più educato. Non è difficile trovare qualcuno migliore di me.”