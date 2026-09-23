Amadeus ha sciolto le riserve relativamente alla fine anticipata del suo contratto lavorativo e si prepara a nuove avventure con un grande desiderio nel cuore che spera di esaudire prossimamente.

Amedeus è tornato a parlare in una lunga intervista dopo i due anni di silenzio rispetto al suo addio anticipato al canale “Nove” dove lavorava avendo firmato un contratto di lunga durata rescisso perché qualcosa evidentemente non andava rispetto alle sue idee lavorative.

Il coraggio di ammettere di aver fallito

Amadeus ha parlato del suo rapporto con il gruppo Discovery, di cui fa parte il canale “Nove” che lo ha visto protagonista con il game show “The Cage”.

All’interno dell’intervista il conduttore ha voluto parlare di come per lui non sia stato facile lasciare la rete televisiva con un contratto ancora in essere. Al centro naturalmente i dati dello share, impietosi per il suo programma.

“Quando passi dal 72% di share al 2% senti di aver fallito se non hai autostima e una famiglia alle spalle pensi che tutto sia share e televisione e non ce la fai psicologicamente“.

Parole forti che fanno capire anche in che difficile situazione si sia trovato e di come è riuscito ad uscirne grazie al sostegno degli affetti più cari, ovvero la moglie Giovanna Civitillo ed il figlio Josè.

Per il futuro non esclude nulla, nemmeno Sanremo

Parlando del suo immediato futuro ha svelato che ora tutta la sua attenzione è concentrata su “Amici” che lo vedrà presente nella veste di commissario tecnico.

Ruolo che lo stimola e che è nato grazie all’amicizia con Maria De Filippi.

Relativamente alla Rai come riporta Today.it non ha alcun risentimento, anzi l’ha definita casa sua, la rete che lo ha accompagnato per 25 anni e gli ha fatto esaudire i suoi sogni.

A proposito di sogni chiude con un grande desiderio che spera di poter esaudire nei prossimi anni: il ritorno alla conduzione di Sanremo accanto all’amico di una vita Rosario Fiorello come avvenuto per diverse edizioni passate.