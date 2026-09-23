Guendalina Tavassi sin dal suo ritorno nella casa del GF per l’edizione VIP del 2026 ha ottenuto un successo di pubblico non indifferente d’altronde parliamo di un volto noto famoso per la sua verve ed estrosità, di certo non ha paura di mostrarsi verace davanti alla telecamera.

Una presenza che ha catturato tutti

L’arrivo nella casa del GF VIP 2026 è stato uno dei colpi da maestro dei produttori perché stiam parlando di una donna che quando è approdata da quella porta per l’edizione classica è stata subito apprezzata dal pubblico.

L’apprezzamento è continuato anche a distanza di anni dal suo esordio e ora che Guendalina è più matura riesce a convincere i telespettatori anche e soprattutto perché ha mantenuto immutato il suo carattere giocoso.

Si presta infatti a scherzi e a racconti un po’ imbarazzanti del suo passato che l’hanno vista protagonista, difatti nonostante la fama ha un curriculum amoroso ricco di storie ed avventure.

Lo spavento terribile ad una ex del suo fidanzato

Guendalina ha raccontato di aver fatto uno scherzo terribile ad una ex del suo ragazzo dell’epoca.

La premessa fatta dalla stessa Tavassi, come riporta Il Sussidiario.net, è che lei conosceva la donna ma non era proprio una sua amica, quindi c’era già dell’astio tra le due che evidentemente è andato ad aumentare quando lui ha iniziato la relazione con lei.

L’episodio è nato in una stanza di una clinica – l’ex del suo fidanzato del periodo è una dottoressa – lei sapendo del suo lavoro e del loro trascorso le ha svelato che l’uomo aveva una brutta infezione che non passava da mesi.

A quel punto la dottoressa si è stesa sul letto tremante, pensando al peggio. Il risultato è che la frequentazione della amica-dottoressa con il suo fidanzato è terminata e lei, Guendalina, dopo poco lo ha lasciato.