GF VIP: Giulia Provvedi si confessa a Guendalina, cosa farebbe se fosse single

GF VIP: Giulia Provvedi si confessa a Guendalina, cosa farebbe se fosse single

La cantante che si è dichiarata bisex ha spiegato con chi vorrebbe una relazione se non fosse fidanzata fuori dal programma.

Il GF VIP continua a regalare colpi di scena rispetto alle dinamiche relazionali interne alla casa con dei segreti che vengono annunciati liberamente nonostante magari fuori dalla casa sono in corso relazioni amorose a testimonianza che il programma porta alcuni concorrenti a pensare a dinamiche diverse per il futuro.

Amori possibili dentro la casa

Il Grande Fratello non ha mai fatto mistero di essere un reality incubatore di relazioni amorose nate nella casa e poi proseguite anche al di fuori a telecamere spente, basti pensare a Katia e Ascanio ma ci sono anche altri esempi.

Il GF VIP 2026 al momento non mostra dinamiche di questo tipo ma i concorrenti parlano tra loro ipotizzando con chi instaurerebbero una relazione amorosa se non fossero impegnati.

Piera ha raccontato a Guendalina che avrebbe puntato Alessandro Roncaccia se non fosse fidanzata fuori dalla casa con Gian Marco. Certo non è stato un bel messaggio al fidanzato ma è stato un pensiero hot detto ad alta voce.

Se fossi single… sceglierei Megan

Guendalina Tavassi ha quindi girato la confessione di Piera a Giulia Provvedi con una domanda chiara – chi sceglieresti se fossi single qui dentro – è risaputo che Giulia Provvedi al momento è assieme ad un uomo pur essendosi dicharata bisessuale.

Provvedi ha risposto senza esitazioni – “Se fossi single sceglierei Megan (Ria)” come riporta anche il sito specializzato Biccy.it.

Una confessione che farà sicuramente piacere a Megan Ria che ha svelato, senza controprove, prima di entrare di aver avuto una relazione con Franceska Nuredini – ballerina ed attuale compagna di Elodie – manifestando senza dirlo di avere interessi sessuali per le donne.

Al momento la situazione non è mutata ma potrebbero esserci dei colpi di scena imprevisti al termine del programma, tutti sono allerta grazie a questi scoop regalati dagli stessi gieffini che pensano a ruota libera.