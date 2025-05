Amadeus e Giulia Salemi, coppia televisiva nel nuovo programma in onda su Nove dal titolo "The Cage - Prendi e scappa".

Amadeus ha iniziato a far trapelare informazioni relativamente al nuovo programma che andrà in onda su Nove a partire dal prossimo mese di giugno. Vediamo di capire la tematiche e chi ci sarà ad affiancarlo durante la messa in onda.

Un game show thrilling per l’estate

Il nuovo show per il pre prime time di Nove si intitolerà “The Cage – Prendi e scappa” adattamento italiano del più noto Raid The Cage.

Amadeus seguendo pedissecuamente il format americano ha bisogno di una spalla femminile che spieghi ai concorrenti il gioco e porti avanti le varie manches. Ricordiamo che il gioco consiste nel far prelevare al concorrente i premi presenti in studio, questi saranno suoi qualora riesca ad uscire dallo studio.

Sono circolati diversi nomi ma ora è finalmente stata annunciata la co-conduttrice di questo programma ed è un volto che gode di una discreta fama nel panorama televisivo italiano.

Giulia Salemi nel ruolo di vice Amadeus

Il volto che affiancherà Amadeus in “The Cage – Prendi e scappa” è quello di Giulia Salemi. Come riporta Biccy.it

Infatti è stata proprio Giulia Salemi ad annunciarlo, durante un’intervista concessa al programma Rai, condotto da Francesca Fialdini, “A ruota libera”.

Un ritorno televisivo dopo la gravidanza che le ha permesso di diventare mamma del primo figlio Kian, nato dalla relazione con Pierpaolo Pretelli.