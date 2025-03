Il Settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che ritraggano Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo che discutono animatamente in un parco di Milano. Ma, cosa è successo veramente? Perché i due litigavano?

Amadeus e Giovanna Civitillo: un amore lungo 22 anni

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie vip più longeve di tutti. I due sono sempre apparsi molto uniti e innamorati e, insieme, hanno avuto un figlio, José, che oggi ha 16 anni. Il conduttore televisivo, ora sul Nove, e Giovanna si sono conosciuti nel 2003 grazie al programma “L’Eredità”. La Civitillo infatti allora faceva la ballerina. Da quel momento non si sono più lasciati e, nonostante non sono mancate nel corso degli anni le voci circa una crisi di coppia, Amadeus e Giovanna sono sempre rimasti uniti. Ecco però che il Settimanale Oggi li ha paparazzati in un parco di Milano impregnati in una lite. Ma, cosa è successo?

Amadeus e Giovanna Civitillo, lite al parco: cosa è successo davvero?

Il Settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti che ritraggano Amadeus e Giovanna Civitillo discutere animatamente nel parchetto del prestigioso quartiere milanese CityLife. Non si conoscono i motivi della lite ma certamente ha fatto scalpore vedere la Civitillo, sempre sorridente, in versione furiosa. In una coppia è normale non andare sempre d’accordo e a volte litigare, ma di certo nessuno si aspettava di vedere proprio Amadeus e Giovanna litigare in un luogo pubblico.