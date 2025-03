Il conduttore riporta in vita il programma di intrattenimento con nuove opportunità per i dilettanti.

Il ritorno di Amadeus su Nove

Il pubblico nostalgico ha motivo di festeggiare: Amadeus, il noto conduttore televisivo, è pronto a tornare alla guida di La Corrida, un programma che ha segnato la storia della televisione italiana. Dopo il suo successo su Rai 1, Amadeus ha annunciato il suo ritorno su Nove, dove il format avrà una nuova vita. L’annuncio, condiviso sui social, ha già suscitato un grande interesse tra i fan, desiderosi di scoprire i dettagli di questa nuova edizione.

Casting aperti per dilettanti

In un post ufficiale, è stata comunicata l’apertura dei casting per partecipare a La Corrida. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 90 anni e, soprattutto, essere dilettanti allo sbaraglio. Questo requisito è fondamentale per garantire che il programma mantenga il suo spirito originale, dove il divertimento e l’improvvisazione sono al centro dell’attenzione. Gli interessati possono inviare la loro candidatura tramite email o contattando il numero ufficiale indicato nel post.

Un programma con una lunga storia

La Corrida ha una lunga e affascinante storia nel panorama televisivo italiano. La sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico è stata testimoniata nel corso degli anni, e il ritorno di Amadeus rappresenta un’opportunità per rivitalizzare questo format. Nonostante le critiche iniziali ricevute durante la prima edizione su Nove, i dati di ascolto hanno dimostrato un crescente interesse, con uno share che ha superato il 12% e una media di 905.000 spettatori. Questo successo ha confermato la validità di Amadeus come conduttore e la sua capacità di attrarre il pubblico.

Le aspettative per la nuova edizione

Le aspettative per la nuova edizione di La Corrida sono alte. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici riguardo alla data di inizio o alla scelta delle vallette e degli ospiti speciali, l’entusiasmo è palpabile. Amadeus ha dimostrato di essere un conduttore versatile e capace di adattarsi a nuove sfide, e il suo ritorno a questo programma iconico è visto come un segno positivo per il futuro della trasmissione. I fan non vedono l’ora di vedere come il conduttore porterà avanti il format, mantenendo viva la tradizione di intrattenimento che ha reso La Corrida un classico della televisione italiana.