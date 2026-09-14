Volodymyr Zelensky e la proposta di cessate il fuoco sulle infrastrutture

In un contesto di guerra prolungata, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sollevato una questione cruciale: la protezione delle infrastrutture critiche come passo verso la pace. In un messaggio pubblicato su Telegram lunedì, Zelensky ha espresso la disponibilità dell’Ucraina a sospendere gli attacchi contro la Russia, a condizione che i partner internazionali garantiscano che Mosca non colpisca le infrastrutture energetiche e alimentari ucraine.

Questa dichiarazione segue le affermazioni del presidente statunitense Donald Trump che aveva annunciato un accordo tra Ucraina e Russia per evitare di colpire reciprocamente i target energetici. Tuttavia, Zelensky ha chiarito che l’Ucraina non è convinta della buona fede russa in un eventuale accordo.

Le condizioni poste da Zelensky per un accordo

Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina è pronta a firmare un accordo per evitare attacchi alle infrastrutture, ma solo se questo sarà affidabile, a lungo termine e realmente impattante sulla vita delle persone.

“L’Ucraina non è certa che la Russia sia disposta a rispettare qualsiasi accordo“, ha scritto, aggiungendo che “la guerra deve essere portata alla fine” e che un passo di discescalation riguardo alle infrastrutture critiche potrebbe essere il primo verso la pace.

Il presidente ucraino ha anche espresso l’aspettativa di ricevere specifiche concrete dai partner internazionali, sottolineando l’importanza di un impegno verificabile da parte della Russia.

“Ci aspettiamo dettagli dai nostri partner“, ha affermato, ribadendo la necessità di un accordo che abbia un impatto tangibile sulla vita quotidiana dei cittadini.

Le dichiarazioni di Trump e le reazioni internazionali

Nel frattempo, Trump aveva dichiarato che “l’Ucraina ha accettato di non colpire i target energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto!” Tuttavia, le parole di Zelensky sembrano mettere in discussione la solidità di tale accordo, evidenziando un divario di fiducia tra le parti in conflitto.

Questa situazione sottolinea la complessità delle negoziazioni in corso e la necessità di un monitoraggio internazionale per garantire il rispetto degli eventuali accordi. Mentre il mondo osserva, le parole di Zelensky ricordano che la strada verso la pace è lastricata di sfide e richiede un impegno concreto da tutte le parti coinvolte.

In un contesto così delicato, ogni dichiarazione e ogni mossa possono avere ripercussioni significative. La proposta di Zelensky rappresenta un passo avanti verso la ricerca di una soluzione, ma la sua realizzazione dipenderà dalla capacità delle parti di costruire un dialogo costruttivo e di rispettare gli impegni presi.