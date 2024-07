Amadeus dopo il clamoroso divorzio dalla Rai andrà a cercare fortuna sul Nove, ma non sembrerebbero esserci cambiamenti in vista, invece, per sua moglie, Giovanna Civitillo: lei farà ancora parte del cast fisso di “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici, anche nella prossima edizione, nonostante sui social non ci sia grande entusiasmo per la notizia.

Un commento sulla donna, condiviso sui social, non è passato inosservato:

“Non voglio più vedere la gallina con Persegani che se ne vada con suo marito e sparisca dalla Rai la Civitillo che è inutile”.

Nonostante la rivolta di molti utenti, la conferma è arrivata propria dalla padrona di casa nell’ultima puntata di questa stagione di “È sempre mezzogiorno!”:

“Siamo arrivati all’esame finale, bisogna vedere se Giovanna sarà promossa, bocciata o… rimandata a settembre!”, ha scherzato la Clerici introducendo la ricetta dell’ultima puntata, fatta dalla moglie di Amadeus, sotto la supervisione dello chef Daniele Persegani.

La decisione di Antonella Clerici

Nessun dubbio per la conduttrice del programma:

“Per noi invece sei assolutamente promossa“.

Giovanna Civitillo, entrata a far parte del cast, per occuparsi di far conoscere agli spettatori le sagre più famose che ci sono sul territorio italiano, non mancherà nella prossima stagione.

Giovanna Civitillo a È sempre mezzogiorno

Lo spazio dedicato alla moglie di Amadeus è stato soprannominato “Gira e va”: prevede che la Civitillo illustri le varie tradizioni enogastronomiche del paese, soffermandosi sugli eventi che ci sono nei weekend.