Lo Chef Simone Buzzi era tornato in video a gennaio 2023, dopo aver sconfitto il linfoma non-Hodgkin, accolto con grande commozione da parte dello staff di “È sempre mezzogiorno” e del pubblico. Eppure, la collaborazione con il programma è terminata senza sapere i motivi.

«Ero tornato felice e contento di stare lì. Sento l’affetto della gente, ma purtroppo credo che non potrò più tornare. Evidentemente qualcuno non vuole. Durante la malattia, gli autori mi chiamavano spesso per sapere come stavo. Dopo avere fatto i controlli e avere saputo di essere guarito, mi sono messo d’accordo con la produttrice della Rai e ho fatto i biglietti per andare a Milano. Ero gasatissimo, non vedevo l’ora. Quando mi hanno visto, erano tutti in lacrime. Poi qualcosa è cambiato: Dopo quel giorno, ho fatto alcune puntate. A volte dovevo assentarmi perché non avevo le forze, non mi sentivo bene, dovevo ancora riprendermi del tutto dopo la chemioterapia. L’ultima puntata l’ho fatta a giugno».