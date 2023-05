Antonella Clerici è malata: lo ha rivelato la stessa conduttrice con un post condiviso su Instagram. In questo modo, ha spiegato ai fan per quale motivo l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno non è andata in onda.

Antonella Clerici malata, salta da diretta di “È sempre mezzogiorno”: “Non riesco ad alzarmi dal letto”

È sempre mezzogiorno non è andato in onda nella giornata di lunedì 29 maggio poiché Antonella Clerici sta male. A confessarlo è stata la stessa conduttrice tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale.

“Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto”, ha scritto la Clerici su Ig per aggiornare i suoi followers. “Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”, ha concluso.

I messaggi di buona guarigione di fan, amici e colleghi

Il post della conduttrice è stato commentato non solo da moltissimi followers ma anche da alcuni colleghi e personaggi nel mondo dello spettacolo e del piccolo schermo come Enrico Mentana, Francesca Fagnani, Alessia Marcuzzi, Chiara Francini, Patrizia Pellegrino, Paolo Conticini o, ancora, Catena Fiorello. Tutti hanno augurato alla Clerici una pronta guarigione.

In attesa che la conduttrice si ristabilisca, quindi, nella giornata di lunedì 29 maggio la diretta di È sempre mezzogiorno è stata annullata e sostituita da uno speciale sui dolci.