Belen Rodriguez torna in tv: la vedremo in un programma particolare, che le è servito anche per fuggire da De Martino.

A distanza di un anno dalla sua ultima apparizione in tv come conduttrice, Belen Rodriguez si prepara a tornare davanti alle telecamere. La showgirl argentina ha svelato quale programma ha accettato e perché.

Belen Rodriguez torna in tv: ecco dove la vedremo

Dopo l’addio a Tu Si Que Vales e Le Iene, Belen Rodriguez torna in tv. La showgirl argentina ha accettato di partecipare in coppia con la sorella Cecilia a Celebrity Hunted. Anche se il format va in onda adesso, però, è stato registrato un anno fa. Pertanto, si tratta di un ritorno non proprio attuale.

Perché Belen Rodriguez ha accettato Celebrity Hunted?

Intervistata da Today e Il Messaggero, Belen Rodriguez ha dichiarato:

“Come mai ho deciso di tornare con un reality? Questo è l’unico che avrei fatto. Perché è fatto talmente bene che sembra di far parte di una bella serie. Una serie di azione super avventurosa, molto diversa dagli altri programmi che ho fatto. (…) Se questo è il mio ritorno in tv? Sì lo considero il mio ritorno televisivo, perché io ho deciso di fare una pausa, che è andata avanti per un anno. Ho messo finalmente al primo posto me stessa e lo dovevo anche al mio lavoro. Quando uno non sta bene è giusto che stia a casa a riprendersi”.

Belen Rodriguez: Celebrity Hunted è stato una fuga

Belen ha candidamente ammesso che Celebrity Hunted segna il suo ritorno in tv. Eppure, ha sottolineato che subito dopo le registrazioni del reality ha avuto un brutto crollo. Ha raccontato: