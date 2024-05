Texas, 6 feriti in una sparatoria in un complesso di appartamenti: vittime tr...

Sparatoria in un complesso di appartamenti in Texas: Cinque dei feriti sono stati trasportati negli ospedali locali, mentre uno ha declinato l'assistenza medica.

Sei persone, con un’età che va dai 3 ai 19 anni, sono rimaste vittime di una sparatoria avvenuta in un complesso di appartamenti a Forth Worth, Texas. La notizia è stata confermata dalla polizia locale e riportata dall’emittente ABC. Le vittime presentano ferite che vanno da lievi a gravi. Cinque di loro sono state trasportate negli ospedali della zona per ricevere cure mediche, mentre uno ha scelto di non accettare assistenza. Al momento, non sono disponibili informazioni sulle condizioni dei cinque ricoverati.

Texas, sparatoria in complesso di appartamenti: quando è avvenuta?

Secondo una nota diffusa dal dipartimento di polizia di Forth Worth la mattina di giovedì 2 maggio, gli agenti sono stati chiamati la sera del 1° maggio scorso per rispondere a una sparatoria avvenuta nella zona occidentale della città.

Cosa si è scoperto finora?

Le autorità hanno confermato che un veicolo sospetto è stato avvistato nella zona e che almeno uno o più individui hanno aperto il fuoco dal veicolo verso tutte le vittime presenti sul posto. La situazione rimane in evoluzione mentre le autorità continuano le indagini per determinare le circostanze esatte di quanto avvenuto.

L’annosa questione delle armi in Texas

Negli Stati Uniti, le problematiche legate alle armi da fuoco variano da stato a stato, con il Texas che rappresenta un caso significativo. Il Texas è noto per avere leggi più permissive sul possesso e il porto di armi rispetto ad altri territori americani. Ad esempio, in tale stato USA è legale possedere armi da fuoco senza la necessità di una licenza per il possesso, e il porto aperto di armi è ampiamente consentito in molte aree pubbliche.