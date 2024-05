Due giorni prima di morire, Franco Di Mare ha sposato la sua compagna Giulia Berdini. Lo ha rivelato il fratello del giornalista, Gino.

Franco Di Mare e Giulia Berdini: il matrimonio due giorni prima della morte del giornalista

Franco Di Mare ha sposato la sua compagna Giulia Berdini due giorni prima di morire. Lo ha rivelato nei giorni scorsi il fratello del giornalista, Gino. L’uomo ha condiviso la notizia del matrimonio pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di una decorazione di rose bianche, senza nessuna didascalia. Franco Di Mare ha voluto fare questo ultimo gesto prima di morire come simbolo dell’amore che provava per la sua compagna.

“È stata la donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io” aveva dichiarato in passato il giornalista, per il quale si è trattato delle seconde nozze dopo il matrimonio con la sua ex moglie Alessandra, con cui aveva adottato la figlia Stella.

Giulia Berdini, chi è l moglie di Franco Di Mare

Giulia Berdini è nata nel 1991 a Roma. Lavora per una società di ristorazione che opera all’interno della Rai e di cui è manager. I due si sono incontrati per la prima volta nella sede Rai di Saxa Ruba, dove lei era responsabile del catering. Sono stati legati per otto anni, superando i pregiudizi per la loro differenza d’età di trent’anni. La donna è sempre rimasta lontana dai riflettori.