Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini potrebbero essere vicini alla convivenza. Dopo un bellissimo viaggio in Marocco, che li ha visti perfino condividere alcuni scatti di coppia sui social, i due si sono mostrati durante alcuni momenti intimi.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini verso la convivenza

Dopo un viaggio all’insegna del romanticismo in Marocco, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono tornati a Montecarlo. I due, anche se fanno coppia da qualche anno, hanno sempre cercato di tenersi lontano dai riflettori. Secondo i beninformati, però, il tempo sembra essere maturo per una convivenza.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: le foto entusiasmano i fan

A far ipotizzare la convivenza non sono state le foto in Marocco, ma scatti che li hanno immortalati in situazioni di assoluta normalità. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono mostrati mentre facevano spesa insieme, sempre più complici. Non solo, dopo la sosta al supermercato sono tornati a casa e si sono messi ai fornelli.

Elisabetta Gregoraci è incinta di Giulio Fratini?

“Piccola Eli cucina“, ha scritto Giulio Fratini sui social a didascalia di una foto che mostra la Gregoraci in versione chef. Le voci sulla imminente convivenza sono confermate anche da un pancino sospetto. Possibile che i due abbiano deciso di fare il grande passo perché la showgirl è incinta? Al momento si tratta solo di un’ipotesi.