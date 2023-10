Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini ancora insieme: come prosegue la storia tra i due

Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata per le vie di Milano mentre passeggiava con il fidanzato Giulio Fratini, con cui a quanto pare avrebbe trovato la serenità.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini ancora insieme

In tanti sui social sono in attesa di saperne di più sulla storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini che però, finora, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo. I due si frequenterebbero da quasi un anno e, nelle ultime ore, sono stati paparazzati per le vie di Milano mentre passeggiavano mano nella mano. In tanti si chiedono se, al fianco dell’imprenditore, la showgirl abbia finalmente trovato il grande amore visto che, da quando si è separata da Flavio Briatore, si è sempre professata single.

Lei e Fratini si frequenterebbero da quasi un anno, ma finora nessuno dei due ha rotto il silenzio in merito alla storia d’amore. Per la showgirl l’ultimo periodo non sarebbe stato facile visto che, insieme all’ex marito, ha deciso di iscrivere suo figlio Nathan Falco ad un prestigioso istituto in Svizzera. Lei ha sempre vissuto insieme a suo figlio e ha ammesso via social quanto separarsi da lui rappresenti per lei un enorme dolore. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono impazienti di saperne di più.

