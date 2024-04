Haloterapia, l'innovazione per disinfettare le vie respiratorie

Roma, 30 apr. (askanews) - In termini tecnici si chiama Haloterapia, una terapia basata sulla respirazione del sale. Da un'esperienza personale, Cristina Benerecetti ha messo a punto un metodo che oggi, dopo essere stato adeguatamente testato in alcuni ospedali pubblici, conta su oltre cento centri ...

Roma, 30 apr. (askanews) – In termini tecnici si chiama Haloterapia, una terapia basata sulla respirazione del sale. Da un’esperienza personale, Cristina Benerecetti ha messo a punto un metodo che oggi, dopo essere stato adeguatamente testato in alcuni ospedali pubblici, conta su oltre cento centri Aerosal sparsi lungo tutto il territorio nazionale: “Siamo presenti in tutte le Regioni -afferma l’ideatrice dell’innovativa metodica naturale per inalazione- tranne il Friuli-Venezia Giulia e in Molise dove presto comunque arriveremo. Quando erano piccoli e senza difese immunitarie, le continue malattie respiratorie dei miei figli -ricorda la Benerecetti- mi hanno convinta ad approfondire quali fossero realmente i benefici del sale che, da bambina, la mia mamma mi ricordava sempre quando eravamo al mare. Ho iniziato a studiare e, grazie al contributo di noti otorinolaringoiatri, abbiamo messo a punto un protocollo che contrasta e previene le patologie respiratorie e i malanni stagionali. Un protocollo che non si sostituisce alle cure tradizionali ma sinergizza con esse”.

La terapia del sale dunque ha effetti benefici in molte condizioni patologiche: “Migliora la condizione ad esempio l’asma -afferma la Benerecetti- ma anche la bronchite, sia essa acuta o cronica. E non solo: l’Haloterapia Aerosal può aiutare contribuendo alla riduzione dell’infiammazione da allergie delle vie respiratorie e migliora i sintomi della sinusite favorendo la purificazione dei seni paranasali. Funziona infine per arginare le malattie della pelle, la psoriasi, l’acne e l’eczema perché gli aerosol salini creano un ambiente sfavorevole alla proliferazione batterica e il sale ha un effetto antinfiammatorio sulla pelle. In definitiva, dunque, l’azione del sale migliora la qualità della vita ma io sono convinta che si tratti di una terapia che debba essere utilizzata non solo per ridurre una patologia ma, anche e soprattutto, per prevenirla. Il che ovviamente, nei periodi invernali, ridurrebbe l’affollamento degli ospedali e migliorerebbe i conti del Sistema sanitario nazionale”.

Una terapia che viene praticata nelle Grotte del sale Aerosal presenti nelle Cliniche del Sale o anche comodamente a casa: “Il nostro -sottolinea Cristina Benerecetti- è un metodo innovativo che permette di disinfettare contemporaneamente le alte e le basse vie respiratorie senza l’uso dei farmaci. L’assenza di costrizioni a carico della bocca e del naso poi si adatta perfettamente ai bambini che vivono dai 0 ai 6 anni, la fascia d’età più a rischio per la mancanza di adeguate difese immunitarie. I genitori possono tranquillamente praticare l’aerosol salino senza dover affrontare l’inevitabile ribellione dei propri figli. Chi ne fa uso del resto ha potuto verificare che, con l’adozione di questa terapia, le infezioni respiratorie ricorrenti a carico dei propri piccoli diminuiscono sensibilmente. Con il risultato, assolutamente non secondario, che mamma e papà dormono meglio e più a lungo, aumentando persino la produttività a lavoro”.

Non esistono mascherine, ma grotte o tende se la terapia si svolge a casa: “Un dispositivo medico il nostro a differenza di altri -ricorda la Benerecetti- con certificato CE 0476- per garantire efficacia e sicurezza al paziente. Sperimentato clinicamente, oggi viene consigliato da vari medici nell’ambito soprattutto della pediatria e dell’otorinolaringoiatra dai più noti medici italiani che ne hanno verificato bontà e risultati.