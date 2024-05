Funerali di Raisi in corso a Tabriz, in Iran

Pochi giorni fa il presidente iraniano Raisi è morto in seguito allo schianto dell’elicottero su cui viaggiava. Oggi a Tabriz, in Iran, sono in corso i funerali pubblici ma quelli veri e propri si terranno il 23 maggio nella città natale, Mashhad.

I funerali per Raisi

Sono in corso a Tabriz, capitale della provincia dell’Azerbaigian, i funerali per il presidente iraniano Raisi, morto domenica 19 maggio in seguito allo schianto dell’elicottero su cui stava viaggiando.

Si tratta di una cerimonia funebre pubblica, mentre – come annunciato dal vicepresidente Mansouri – quelli veri e propri si terranno il 23 maggio nella città natale di Raisi, Mashhad, che si trova a nord est del Paese.

La cerimonia è iniziata con un corteo per le vie cittadine poi si sono svolti alcuni raduni in suo onore.

Dopo il funerale, la salma del presidente e delle altre vittime coinvolte nello schianto, verranno trasferite nella città santa di Qom e poi da lì raggiungeranno la capitale.

Poi, come abbiamo detto, le spoglie di Raisi arriveranno nella sua città natale, dove si terrà il funerale presso il Mausoleo dell’Imam Reza, uno dei principali santuari degli sciiti. Anche le altre salme verranno sepolte nelle rispettive città natali.

Le indagini sulla morte di Raisi

Lo stato maggiore delle forze armate iraniane ha intanto ordinato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. Dal maltempo al guasto tecnico, non si esclude nessuna ipotesi.

Nessuno crede a un complotto e la tesi dell’incidente è quella più accreditata. L’elicottero era scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica mentre volava in una zona montuosa a nord del Paese.

Sono scattate le operazioni di ricerca e poche ore dopo l’allarme, sono stati trovati i resti del velivolo e i corpi di chi lo occupava, molti dei quali carbonizzati.

Le condizioni meteo erano pessime ma potrebbe anche esserci stato un guasto tecnico, il mezzo infatti non era di ultima generazione ed era parte di una flotta con pezzi di ricambio carenti.