Elon Musk rilancia la sua sfida nel campo dell’intelligenza artificiale: secondo il Wall Street Journal, SpaceX avrebbe investito 2 miliardi di dollari in xAI, la startup fondata dallo stesso Musk per competere con i colossi del settore.

Elon Musk investe miliardi da SpaceX in xAI: tra strategia e rischio

L’investimento di SpaceX in xAI rientra nel maxi-round di finanziamento da 5 miliardi di dollari guidato da Morgan Stanley.

Si tratta del primo contributo economico noto dell’azienda aerospaziale alla startup di intelligenza artificiale, oltre a rappresentare uno dei più consistenti mai effettuati verso un’impresa esterna.

XAI ha già iniziato a integrare Grok, il proprio chatbot, nei servizi del gruppo Musk: è attualmente impiegato come assistente per Starlink, mentre sono in corso piani per portarlo anche nei robot umanoidi Optimus sviluppati da Tesla. Nonostante le ambizioni, Grok ha attirato critiche dopo aver generato risposte razziste e offensive su X. xAI si è pubblicamente scusata, annunciando un’indagine interna e misure correttive per evitare il ripetersi di episodi simili.

L’operazione di SpaceX comporta dei rischi: l’azienda, sebbene in espansione, sta già investendo pesantemente nello sviluppo della Starship, ancora in fase sperimentale e segnata da diversi fallimenti nei test.

Investimento miliardario di Elon Musk da SpaceX per xAI: l’indiscrezione e i dettagli

SpaceX, la compagnia aerospaziale fondata da Elon Musk, avrebbe destinato un investimento da 2 miliardi di dollari alla startup di intelligenza artificiale xAI, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. La cifra rappresenterebbe circa la metà dell’ultima raccolta di capitali della società sviluppatrice del chatbot Grok, recentemente fusa con X, la piattaforma social di proprietà dello stesso Musk.

Finora, l’imprenditore non ha confermato ufficialmente l’operazione: interpellato su X riguardo a un possibile investimento analogo da parte di Tesla in xAI, ha risposto che “sarebbe fantastico, ma soggetto all’approvazione del cda e degli azionisti”, senza confermare né smentire la notizia

Il magnate continua così a convogliare risorse dalle sue principali imprese per rafforzare xAI, nel tentativo di competere direttamente con OpenAI, realtà che lui stesso ha contribuito a fondare nel 2015 prima di separarsene. A inizio anno, xAI è stata integrata con X, trasformandosi da piccolo centro di ricerca in una struttura più articolata, con una valutazione che oggi tocca i 113 miliardi di dollari.