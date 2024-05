Andreas Muller contro un hater: l’appello a Le Iene

Andreas Muller ha del tutto perso la pazienza contro un hater. L’ex ballerino di Amici, diventato papà da poco di due bellissime gemelline, ha chiesto l’aiuto de Le Iene per scovare l’odiatore seriale di turno.

Qualche mese fa, Andrea Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori di due bellissime gemelline. Fin da subito, i due hanno mostrato le bimbe sui social e nell’ultima puntata di Verissimo le hanno presentate al grande pubblico. E’ stata proprio l’ospitata nel salottino di Silvia Toffanin ad aver scatenato le ire di un hater. Muller non ha incassato in silenzio e ha chiesto aiuto a Le Iene.

A didascalia degli screenshot dei commenti dell’hater, Andreas Muller ha scritto:

“Grandi progressi nel 2024 e ancora lasciamo l’accesso su Instagram a cani e porci che istigano all’odio! Ma voi lo sapete quante persone potete ferire? Dietro questi telefoni ci sono adolescenti, persone invalide, persone che soffrono per mancanza di autostima, chi non riesce a farsi accettare, chi soffre di solitudine, chi è vittima di bullismo e chi più ne ha più ne metta. Ognuno con una storia diversa, ognuno con le proprie insicurezze e voi senza farvi il minimo scrupolo sfogate veramente tutta la vostra cattiveria senza senso e senza informazioni reali su chiunque vogliate, dalla persona famosa a quella che ha appena aperto un profilo per farsi conoscere o cercare di condividere qualcosa. Siete assurdi e non vi preoccupate minimamente se il giorno dopo che avete lanciato parole e spade su qualcuno, quella persona possa soffrire o addirittura fare qualcosa di grave. Quanta poca attenzione riguardo tutto questo”.