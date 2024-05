Nelle ultime ore continua l'allerta rossa per alcune regioni del Nord Italia dove insistono le piogge, scuole chiuse in alcuni comuni della Lombardia

Prosegue l’ondata di maltempo sulle regioni del Nord Italia. Oggi, 21 maggio, è allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Criticità sono previste anche nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. A causa delle condizioni avverse, le scuole rimangono chiuse nel Bolognese e nel Modenese.

Maltempo, scuole chiuse in Lombardia: è allerta rossa

La Lombardia è una delle regioni più colpite dalle piogge intense. Ieri, nubifragi hanno colpito Pavia e la Brianza, mentre oggi è stata emessa un’allerta rossa per rischio idrogeologico, con forti precipitazioni su Milano e lungo i fiumi Seveso e Lambro, costantemente monitorati. Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile, ha invitato la popolazione a evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni delle autorità locali.

Marco Granelli, assessore alla Sicurezza di Milano, ha informato che la vasca di contenimento del Seveso è stata svuotata per proteggere la città.

Maltempo, è allerta rossa: scuole chiuse in Lombardia

Presidi di Protezione Civile sono stati disposti nelle zone a rischio, con interventi preventivi di pulizia nei sottopassi. In alcuni comuni della Lombardia come Bollate, San Donato Milanese e Peschiera Borromeo è stata prevista la chiusura delle scuole per precauzione. A Cesano Maderno, una delle località più colpite, sono caduti circa 90 millimetri di pioggia in un’ora, causando diverse criticità. Un albero ad alto fusto è caduto a causa delle raffiche di vento, portando alla chiusura del parco Borromeo e a monitoraggi negli edifici pubblici e scolastici.

L’ondata di maltempo continuerà nelle prossime ore, con le autorità impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e a limitare i disagi causati dalle forti piogge.